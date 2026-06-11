Công ty Thành Tín được chỉ định thầu gói thiết bị tại dự án Trường Diên Hồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư công hướng về an sinh xã hội, đặc biệt là hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành giáo dục luôn là bài toán đòi hỏi sự khẩn trương, minh bạch từ cấp cơ sở. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa cơ sở Phú Sơn của Trường Tiểu học Diên Hồng vào phục vụ giảng dạy đồng bộ, UBND xã Bình Minh (TP Đồng Nai) đã ban hành nhiều quyết định mang tính chiến lược, tạo cơ sở hành chính cho chủ đầu tư triển khai các gói thầu mua sắm, sửa chữa đúng tiến độ pháp lý.

Chuỗi mắt xích hành chính và bài toán quản lý chi phí đầu tư

Quy trình dòng vốn của dự án bắt đầu từ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 12/03/2026 của UBND xã Bình Minh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ngay sau đó, ngày 20/04/2026, Chủ tịch UBND xã Bình Minh đã ký Quyết định số 574/QĐ-UBND chính thức phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Diên Hồng (cơ sở Phú Sơn). Để cụ thể hóa nguồn lực tài chính, Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 28/04/2026 của UBND xã Bình Minh về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công điều chỉnh đợt 2 năm 2026 đã trở thành bệ phóng giúp cơ quan chuyên môn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ vào hành lang phân cấp, ngày 28/04/2026, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Bình Minh ký Quyết định số 55/QĐ-VHXH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án. Trong số các hạng mục triển khai, Gói thầu số 09 (Cung cấp hàng hóa): Thiết bị học tập và đồ dùng phục vụ học tập được phê duyệt giá gói thầu theo kế hoạch là 1.724.765.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là chỉ định thầu rút gọn, một phương thức phù hợp với tính chất khẩn cấp và đặc thù của công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học.

Sau khi thực hiện các bước lập dự toán chi tiết tại Quyết định số 95/QĐ-VHXH ngày 25/05/2026, chủ đầu tư đã tiến hành đàm phán trực tiếp với đơn vị cung ứng. Biên bản thương thảo hợp đồng hoàn thành ngày 02/06/2026 là tiền đề để ngày 04/06/2026, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Bình Minh ký Quyết định số 98/QĐ-VHXH phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín với giá trị hợp đồng trọn gói là 1.689.969.000 đồng.

Phân tích số liệu từ quyết định gốc cho thấy, công tác thương thảo giá của chủ đầu tư đã kéo giảm chi phí mua sắm được 34.796.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước xấp xỉ 2,02%. Đối với một gói thầu mua sắm thiết bị có cấu hình, định mức kỹ thuật cố định và áp dụng phương thức chỉ định thầu rút gọn, biên độ giảm giá hơn 2% phản ánh tinh thần làm việc nghiêm túc, chặt chẽ của ban quản lý dự án nhằm bảo toàn tối đa công quỹ địa phương.

Quyết định số 98/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu địa phương và bài toán giám sát hậu đấu thầu

Việc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín được lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm này hoàn toàn dựa trên các tiêu chí năng lực thực tế. Hồ sơ lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp có mã số thuế 3603387666, trụ sở tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai này có bề dày hoạt động rất ấn tượng tại địa phương. Nhà thầu này từng tham gia tổng cộng 58 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ghi nhận kết quả trúng tới 54 gói và chỉ trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 80.995.049.662 đồng.

Đặc biệt, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín phản ánh sự am hiểu sâu sắc thị trường khu vực khi có đến 43 gói thầu được triển khai trực tiếp trên địa bàn TP Đồng Nai.

Nhận định về bản chất kinh tế pháp lý của gói thầu, luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM khẳng định, việc Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bình Minh vận dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho một gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 2.000.000.000 đồng là hoàn toàn đúng với tinh thần phân cấp thẩm quyền của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Quy trình này giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi thủ tục, nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư công đưa công trình an sinh vào khai thác. Việc đàm phán giảm giá hơn 34.000.000 đồng cho thấy chủ đầu tư đã thể hiện rõ trách nhiệm giải trình trước dòng vốn của nhân dân.

Bổ sung góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, dù quy trình chỉ định thầu đã hoàn tất đúng luật, thách thức tiếp theo nằm ở khoảng thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 90 ngày. Thiết bị học tập và đồ dùng phục vụ học sinh là nhóm hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bình Minh cần thiết lập ban kiểm định nghiêm ngặt khâu bàn giao, đối chiếu kỹ lưỡng từng danh mục thiết bị về nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác và thông số kỹ thuật đã cam kết trong biên bản thương thảo. Sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư và ban giám hiệu nhà trường trong giai đoạn thi công, lắp đặt sắp tới sẽ bảo đảm dự án nâng cấp trường Diên Hồng đạt hiệu quả an sinh cao nhất, tránh mọi biểu hiện thất thoát hay suy giảm chất lượng trên thực tế.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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