Những chứng chỉ "lạ" tại gói thầu phần mềm ở Sở Nội vụ An Giang [Kỳ 1]

Việc đưa các yêu cầu về chứng chỉ PCCC, an toàn lao động vào gói thầu công nghệ hơn 1,7 tỷ đồng khiến nhà thầu bức xúc kiến nghị, gây nghi ngại tính minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 05: Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã (mã TBMT: IB2600144373) do Sở Nội vụ tỉnh An Giang làm Chủ đầu tư đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ thông tin (CNTT). Gói thầu có giá dự toán 1.765.918.348 đồng này đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ nhà thầu về những tiêu chuẩn đánh giá nhân sự bị cho là "lạ đời" và có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Nhân sự phần mềm phải có... chứng chỉ phòng cháy?

Trong Đơn kiến nghị số 1804/KN ngày 18/04/2026, Nhà thầu quan tâm đã bày tỏ sự kinh ngạc trước yêu cầu toàn bộ (hoặc một số) vị trí nhân sự chủ chốt phải có chứng chỉ huấn luyện Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và An toàn lao động.

Đơn kiến nghị của nhà thầu. Nguồn MSC

Nhà thầu kiến nghị lập luận sắc bén: “Nhân sự tham gia chủ yếu thực hiện công việc văn phòng, phát triển và triển khai phần mềm trên hạ tầng sẵn có, không trực tiếp thực hiện các công việc có yếu tố nguy hiểm, có yêu cầu riêng về PCCC hoặc an toàn lao động mang tính chuyên ngành xây dựng, cơ điện”. Nhà thầu quan tâm khẳng định các chứng chỉ này không phản ánh năng lực chuyên môn CNTT, không phải điều kiện cần thiết để thực hiện hợp đồng và trái với nguyên tắc xây dựng tiêu chí phù hợp quy mô gói thầu.

Phản hồi về nội dung này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang dựa trên tham mưu của Tổ Chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ ITDJ đã bác bỏ kiến nghị. Phía Chủ đầu tư lý giải: “Trong quá trình triển khai thực địa, nhân sự phải làm việc tại các phòng máy chủ, trung tâm dữ liệu cấp cơ sở – môi trường có yêu cầu nhất định về an toàn hệ thống điện và phòng ngừa sự cố cháy nổ thiết bị”. Tuy nhiên, chuyên gia Đào Giang đặt câu hỏi: Liệu một kỹ sư phần mềm khi cài đặt code tại máy chủ có cần phải sở hữu chứng chỉ PCCC như một công nhân thực thụ trên công trường?

Áp "chuẩn" kép cho vị trí quản trị

Bất thường không dừng lại ở đó. E-HSMT quy định vị trí Chủ nhiệm dự án phải đồng thời có chứng chỉ quản lý dự án và chứng chỉ phân tích dữ liệu chuyên sâu. Nhà thầu cho rằng đây là hai nhóm năng lực độc lập; việc yêu cầu một cá nhân sở hữu cả hai là vượt quá nhu cầu thực tế của gói thầu triển khai phần mềm nội bộ.

Đáp lại, Sở Nội vụ An Giang vẫn bảo lưu quan điểm khi cho rằng phần mềm tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI), tính điểm PAR-Index, SIPAS đòi hỏi Chủ nhiệm dự án phải có năng lực phân tích dữ liệu thực chất để “ngăn chặn việc làm đẹp số liệu, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống”.

Dưới góc nhìn pháp lý: Có dấu hiệu "hướng thầu"?

Chia sẻ với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Theo Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Việc đưa các chứng chỉ không phải là điều kiện hành nghề bắt buộc theo pháp luật chuyên ngành (như PCCC cho nhân sự CNTT) vào làm tiêu chí đánh giá có thể bị xem là rào cản kỹ thuật trái luật.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, trong đó nghiêm cấm cài cắm điều kiện mang tính định hướng để tạo lợi thế cho nhà thầu "thân hữu". Việc Sở Nội vụ An Giang liên tục bác bỏ các kiến nghị xác đáng đang đặt ra nghi vấn lớn về việc tuân thủ Chỉ thị này.

[Kỳ 2:] Demo 5 ngày và bản quyền: "Cửa hẹp" tại gói thầu của Sở Nội vụ An Giang