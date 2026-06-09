Công ty Đồng Tâm và loạt gói thầu tiết kiệm nhỏ giọt tại các đơn vị thuộc EVN [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm cho thấy năng lực dồi dào, nhưng việc thiếu vắng đối thủ cạnh tranh tại nhiều gói thầu tiền tỷ đang khiến dư luận băn khoăn về hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm (có mã số thuế là 4300812137) được thành lập từ đầu năm 2018, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 12 Nguyễn Thái Học, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Tấn Tín làm Giám đốc, hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp công trình, sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị và thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy.



Xuyên suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm không chỉ giới hạn phạm vi tại "sân nhà" tỉnh Quảng Ngãi mà còn mở rộng tham gia hoạt động đấu thầu rộng rãi tại nhiều địa phương lớn trên cả nước như TP HCM, Đà Nẵng, Thành phố Đồng Nai, Lâm Đồng, Hà Nội. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn đậm nét khi trúng hàng loạt gói thầu quy mô lớn tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hiệu quả kinh tế từ những gói thầu có tính cạnh tranh thực chất

Thực tế nghiên cứu từ hồ sơ mời thầu cho thấy, khi thị trường có sự tham gia của nhiều nhà thầu độc lập, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm đã chứng minh được năng lực cạnh tranh thực tế bằng những mức giá dự thầu hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng rõ rệt cho các chủ đầu tư.

Để có cái nhìn khách quan, cần nhìn vào Gói thầu 03.NB.26 về thi công sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các trạm biến áp, do Công ty Truyền tải điện 1 trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với mức giá dự toán được duyệt ban đầu là 1.802.035.050 đồng. Sự công khai, minh bạch của bên mời thầu đã thu hút được 3 nhà thầu mạnh tham gia tranh tài gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm, CTCP Đầu tư và Xây lắp An Việt và CTCP Đầu tư và Xây lắp Hoàng Gia Phát.

Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, CTCP Đầu tư và Xây lắp Hoàng Gia Phát đã trượt thầu do không đáp ứng được năng lực và kinh nghiệm thực tế theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trong cuộc đua song mã quyết liệt về giá sau đó, CTCP Đầu tư và Xây lắp An Việt chào giá 1.693.999.042 đồng, còn Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm chào giá sát sao ở mức 1.642.844.135 đồng.

Vào ngày 30/03/2026, ông Vũ Văn Lộc, Trưởng Truyền tải điện Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-PTC1-TTĐNB phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm trúng thầu. Nhờ có sự đọ sức sòng phẳng giữa các nhà thầu, gói thầu này đã đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất tích cực, xấp xỉ 8,83% cho nguồn vốn sửa chữa lớn của doanh nghiệp nhà nước.

Một phần Quyết định số 580/QĐ-PTC1-TTĐNB

Tương tự, tại Gói thầu số 06XL-SXKD-2026 về sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2026 hạng mục Nhà Ban A và nhà điều hành ca kíp do Công ty Thủy điện Sông Tranh làm chủ đầu tư, kịch bản cạnh tranh lành mạnh cũng mang lại trái ngọt cho ngân sách. Giá gói thầu được đưa ra là 1.709.492.381 đồng và thu hút 2 nhà thầu tham dự.

Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do Giám đốc Vũ Đức Toàn ký, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm đã vượt qua đối thủ trực tiếp là Công ty TNHH Mai Phương Minh (đơn vị chào giá 1.732.500.000 đồng) để trúng thầu với giá 1.535.722.214 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này lên tới hơn 10%, một con số rất đáng biểu dương trong công tác quản lý vốn đầu tư công.

Dấu hỏi về các gói thầu thiếu vắng sự cạnh tranh trên thị trường

Dẫu vậy, bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại bộc lộ những mảng màu đối lập đáng suy ngẫm. Dữ liệu công khai thể hiện không ít gói thầu có giá trị từ 2 đến gần 3 tỷ đồng lại rơi vào kịch bản độc diễn, thiếu vắng hoàn toàn sự cạnh tranh độc lập, khiến hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn nhà nước chỉ dừng lại ở mức nhỏ giọt.

Điển hình là tại Gói thầu 03XL-XLNTSH-2025 về thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai quản lý. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.376.573.390 đồng. Chủ đầu tư là Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Công ty Thủy điện Đồng Nai đã áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm nộp hồ sơ tham gia.

Không vấp phải bất kỳ rào cản cạnh tranh nào, vào ngày 12/02/2026, Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai Nguyễn Quang Vĩnh đã ký ban hành Quyết định số 82/QĐ-TĐĐN phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm với giá 2.312.967.323 đồng. Ở một địa bàn phát triển kinh tế sôi động với hàng trăm doanh nghiệp xây lắp mạnh như Thành phố Đồng Nai, Lâm Đồng, việc một gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng rơi vào cảnh một mình một ngựa và chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn khoảng 2,67% là điều khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về công tác truyền thông dự án của chủ đầu tư.

Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự kém hiệu quả kinh tế phải kể đến Gói thầu số 05XL-SXKD-2026 về sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2026 các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ do Công ty Thủy điện Sông Tranh làm chủ đầu tư. Có giá trị dự toán lên tới 2.642.081.511 đồng và được thông báo chào hàng cạnh tranh qua mạng rộng rãi, nhưng biên bản mở thầu một lần nữa ghi nhận duy nhất một cái tên nộp hồ sơ là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm.

Kết quả, tại Quyết định phê duyệt do Giám đốc Vũ Đức Toàn ký, giá trúng thầu được chốt ở mức 2.638.592.286 đồng. Làm một phép tính đơn giản, với gói thầu quy mô hơn 2,6 tỷ đồng, chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh chỉ tiết kiệm được cho nguồn vốn sản xuất kinh doanh số tiền chưa tới 3,5 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng rơi xuống đáy khi chỉ đạt khoảng 0,13%, một con số siêu thấp trên thị trường mua sắm công.

Bình luận về những lát cắt trái chiều này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đấu thầu không đơn thuần là thủ tục hành chính để hợp thức hóa việc tiêu tiền, mà mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu. Việc một gói thầu hàng tỷ đồng được tổ chức rộng rãi trên mạng quốc gia nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu dự thầu, sau đó trúng sát giá là một dấu hiệu bất thường cần phải rà soát chặt chẽ. Cơ quan quản lý cần đặt nghi vấn: Liệu hồ sơ mời thầu có cài cắm các tiêu chí khắt khe, không phù hợp quy mô gói thầu, vô tình hay hữu ý tạo ra rào cản kỹ thuật khiến các nhà thầu khác không thể đáp ứng? Nếu tính cạnh tranh bị bóp nghẹt, nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước sẽ khó lòng đạt được hiệu quả tối ưu ".

Rõ ràng, để môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh, vai trò tổ chức của chủ đầu tư là đặc biệt quan trọng. Một khi các gói thầu luôn rơi vào cảnh độc diễn liên tiếp, trách nhiệm giải trình của những người đứng đầu cần phải được làm rõ trước cơ quan chủ quản cấp trên và dư luận xã hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Trúng thầu sát giá tại Thủy điện Sông Tranh: Có hay không việc ngâm hồ sơ?