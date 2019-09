Thời điểm điện thoại của bạn nhận được Android 10

Phần mềm Android 10 là phiên bản nâng cấp nhẹ so với Android 9, không có quá nhiều thay đổi ở phần giao diện, thay vào đó Google đã sửa một số lỗi nhỏ và bổ sung thêm các tiện ích. Các điểm nâng cấp đáng chú ý trên Android mới bao gồm phần thông báo bổ sung phím tắt hữu ích như khi bạn nhận được một tin nhắn kèm địa chỉ, bạn có thể mở nhanh ứng dụng Google Maps ngay ở phần thông báo. Bên cạnh đó, chế độ ban đêm đã được cải thiện, hoạt động tốt với các ứng dụng mặc định. Các phiên bản Android mới thường sẽ được cập nhật đầu tiên trên các model Pixel của Google. Theo đó, hiện tại người dùng Pixel, Pixel 2 và Pixel 3 đều có thể cập nhật lên Android 10. Mẫu smartphone màn hình gập của Samsung, Galaxy Fold được cho rằng sẽ chạy trên nền Android 10 khi bán ra. Một phát ngôn viên của Samsung xác nhận Android 10 sẽ "cập bến" các mẫu smartphone cao cấp vào cuối năm nay. Nhiều khả năng là Galaxy S10/S10+ và Note10, Note10+. Chưa có lịch cập nhật cho những dòng thấp hơn. Phiên bản beta mới nhất của Android 10 đã xuất hiện trên các model OnePlus 6/6T and 7 series. Tuy nhiên, đại diện của OnePlus vẫn chưa công bố danh sách các model của hãng được cập nhật lên Android mới. Mặc dù Huawei đang nằm trong danh sách đen của Mỹ nhưng công ty này cho biết các mẫu smartphone vẫn sẽ được cập nhật lên Android mới. Cụ thể Mate 20 Pro sẽ được nâng cấp lên Android 10 trong vài tuần hoặc vài ngày tới. Một số model của Huawei cũng sẽ được nâng cấp lên Android 10 bao gồm P30 series, Mate 20 Lite, Mate 20 X, Mate 10 series. Một số mẫu smartphone của Honor (công ty con của Huawei) cũng sẽ được cập nhật lên Android 10 vào tháng 11 như Honor 10 series, Honor 20 series và Honor View 20. Nokia - HMD Global là một trong những đối tác thân thiết của Google. Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 và Nokia 7.1 sẽ được cập nhật Android 10 trong quý IV/2019. Một số model có giá thấp hơn sẽ được cập nhật Android mới vào đầu năm 2020 như Nokia 7 Plus, 6.1 series, 4.2, 3.2, 3.1 Plus và 2.2. Những mẫu smartphone của Oppo thường được cập nhật Android mới khá chậm. Nguyên nhân có thể đến từ việc hãng phải tùy biến lại theo giao diện ColorOS. Dự kiến, Android 10 sẽ xuất hiện trên các model của Oppo vào tháng 4/2020. Theo diễn đàn XDA-Developers, Xiaomi Redmi K20 Pro đã được cập nhật Android 10. Tuy nhiên, bản cập nhật này chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Redmi K20 Pro phiên bản quốc tế, Xiaomi Mi 9 series, Mi 8 series, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi A2, Mi A2 Lite và Pocophone F1 sẽ được cập nhật Android mới vào quý IV/2019.

