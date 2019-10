Facebook bắt đầu ẩn số like bài viết tại Việt Nam

Cụ thể, với các bài viết có lượt thích trên 10.000, Facebook sẽ chỉ hiển thị 10.000. Fanpage của các ca sĩ được nhiều người quan tâm như Chi Pu, Sơn Tùng... đều đã bị gộp lượng like này.

Một số trang tại Việt Nam đã bị Facebook ẩn lượt like. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo TechCrunch, điều này cho thấy Facebook muốn bỏ đếm like trong âm thầm và chậm rãi. Bởi nếu nó ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng hay làm giảm doanh thu quảng cáo, công ty có thể trả lại bộ đếm like.

Tuy nhiên, Facebook không hẳn làm điều này là vì người dùng. Công ty này đã không chia sẻ kết quả của thử nghiệm bỏ đếm like trên Instagram. Họ cũng không cho biết chính xác động cơ hay lịch thử nghiệm của tính năng này.

Ý tưởng này được cho là để ngăn người dùng tự so sánh bản thân với những người khác. Đồng thời nó cũng khiến người dùng không còn cảm thấy buồn khi bài viết của mình không nhiều lượt thích bằng bạn bè.

Đến 16h cùng ngày, Facebook đã mở lại hiển thị like. Đây có thể là một thử nghiệm thị trường nhanh của Facebook trước khi áp dụng đại trà.

Một số trang khác, Facebook chỉ hiển thị lượt bình luận và chia sẻ chứ không cho thấy số like. Việc triển khai vẫn chưa được Facebook đồng bộ. Một số trang bị ẩn tương tác trên ứng dụng Facebook cho di động nhưng trên bản PC vẫn hiển thị đầy đủ.

Từ lâu, việc chia sẻ cuộc sống cá nhân lên Facebook đã không còn khiến người dùng hào hứng. Trong khi đó, Instagram và Snapchat đang thay Facebook làm công việc này mỗi ngày.

Việc một bài đăng khoảnh khắc cá nhân và nhận được số lượng like lớn khiến nhiều người dùng khác tự ý thức cuộc sống, đồng thời điều chỉnh hành vi sử dụng mạng xã hội.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến số người xem quảng cáo Facebook .

Mạng xã hội này muốn tránh việc người dùng so sánh lượt thích với nhau. Khi so sánh, người dùng sẽ cảm thấy mình ít like hơn đồng nghĩa với cuộc sống của mình không được nhiều người quan tâm. Từ đó, họ ngại chia sẻ hơn và Facebook mất đi một nguồn cung cấp nội dung và ít vị trí để chèn quảng cáo.

Xóa bộ đếm like sẽ giúp giải tỏa tâm lý cho người dùng và khuyến khích họ tự chia sẻ thường xuyên hơn. Đồng thời, bỏ bộ đếm like cũng giúp Facebook che giấu sự tụt giảm tương tác mà họ đang gặp phải. Việc ít like có thể khiến người dùng dần chuyển sang các ứng dụng khác.