9 ứng dụng đẹp nhất trên iPhone, ai không biết quá phí

Trong ngày đầu tiên diễn ra sự kiện WWDC 2019 (3/6) diễn ra thường niên tại thành phố California (Hoa Kỳ), Apple đã công bố danh sách những ứng dụng đạt giải thưởng Apple Design Award 2019. Đây là giải thưởng được trao cho những công ty có ứng dụng đã thể hiện tốt khả năng cũng như đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đề ra của giải thưởng.



Những ứng dụng đạt giải Apple Design Award 2019 đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như tiện ích, game, chỉnh ảnh,… Dưới đây là danh sách những ứng dụng đạt giải thưởng thiết kế của Apple trong năm 2019:

1. Ordia (Nhà phát triển: Loju LTD, quốc gia: Anh Quốc): Ordia là một tựa game hành động với lối chơi đơn giản kết hợp giao diện được thiết kế đẹp mắt và vô cùng sáng tạo. Khi chơi, bạn sẽ hoá thân thành một sinh vật màu xanh không khác gì người ngoài hành tinh, và bắt đầu khám phá thế giới bằng cách băng qua những khu rừng. Cách chơi cũng vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần kéo tay trên màn hình để nhắm hướng đi, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, vượt các chướng ngại vật lông lá và cố gắng nhanh nhạy để theo kịp tốc độ trò chơi.

2. Flow by Moleskine (Nhà phát triển: Moleskine Srl, quốc gia: Ý): Flow by Moleskine là một ứng dụng giúp bạn dễ dàng tạo các bản vẽ, ghi chú và tác phẩm nghệ thuật. Ứng dụng hỗ trợ rất nhiều loại giấy, màu sắc, công cụ… và nó thực sự cho cảm giác như vẽ trên giấy thật nhờ giao diện có thể ẩn tất cả những chi tiết thừa thải trên màn hình. Nếu bạn thích vẽ vời, Flow by Moleskine là một ứng dụng dành riêng cho bạn.

3. The Gardens Between (Nhà phát triển: The Voxel Agents, quốc gia: Úc): The Gardens Between chính là ví dụ điển hình về việc làm game “có tâm”. Lối chơi game cũng khá rối não vì bạn sẽ phải điều khiển dòng thời gian, thay vì nhân vật như những tựa game khác. The Gardens Between kể về câu chuyện của hai người bạn thân và tình bạn của họ đã biến chuyển như thế nào sau nhiều năm quen biết. Chỉ tính riêng đồ họa, thì The Gardens Between cũng rất đáng chơi rồi, kết hợp cùng nội dung ngọt ngào thì tựa game càng gây ấn tượng.

4. Asphalt 9: Legends (Nhà phát triển: Gameloft, quốc gia: Pháp): Asphalt 9: Legends là tựa game tốc độ không còn quá xa lạ với mọi người. Trong vòng 1 thập kỷ qua, Asphalt đã mang những tựa game đua xe trên console đến với người dùng smartphone cùng đồ họa đáng kinh ngạc, yếu tố tốc độ đỉnh cao, giá trị cốt lõi tuyệt vời và buộc người chơi phải đáp ứng hiệu suất phần cứng thiết bị. Giống như các phiên bản trước, Asphalt 9 đủ “deep” để người chơi cảm nhận được cái chất của trò chơi tốc độ này.

5. Pixelmator Photo (Nhà phát triển: Pixelmator Team, quốc gia: Lithuania): Pixelmator Photo là phần mềm chỉnh sửa ảnh ấn tượng với giao diện đẹp, và không rối rắm. Dù là đối với người mới bắt đầu, sử dụng Pixelmator cũng không hề khó khăn như nhiều người vẫn tưởng. Còn đối với những nhà thiết kế chuyên nghiệp thì Pixelmator Photo vẫn đáp ứng đủ nhu cầu nhờ hỗ trợ bộ công cụ chỉnh sửa tối ưu, và hỗ trợ cả ảnh RAW để dễ hậu kỳ.

6. ELOH (Nhà phát triển: Broken Rules, quốc gia: Úc): ELOH là trò chơi giải đố hiếm hoi sẽ khiến bạn luôn bối rối trong khi chơi cũng như doạ bạn sợ hết hồn. Mục tiêu của bạn là phải di chuyển các khối đá để quả bóng được di chuyển từ điểm A đến điểm B. ELOH có phần đồ hoạ được vẽ tay và khung cảnh quyến rũ bất ngờ tin. Ở cấp độ càng cao, bạn càng khó khăn khi giải đố các mánh khoé của trò chơi. Dẫu vậy, ELOH sẽ truyền cho bạn cảm hứng nhờ giai điệu bắt tai và đồ hoạ đẹp.

7. Butterfly iQ — Ultrasound (Nhà phát triển: Butterfly Network, quốc gia: Mỹ): Butterfly iQ là một ứng dụng hỗ trợ siêu âm cầm tay dành cho iPhone, và đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration - FDA) cấp phép. Kết hợp vơi cỗ máy siêu âm cầm tay nhỏ gọn chỉ bằng một chiếc dao cạo râu, Butterfly iQ — Ultrasound có thể biến thành thiết bị quét siêu âm toàn bộ cơ thể, với khả năng siêu âm bụng, tim mạch, thai nhi, phụ khoa, tiết niệu, cơ xương và 7 ứng dụng lâm sàng khác.

8. Thumper: Pocket Edition (Nhà phát triển: Drool LLC, quốc gia: Mỹ): Thumper: Pocket Edition là game đua xe tốc độ cao. Trong tựa game này, bạn sẽ sắm vai một nhà thám hiểm với nhiệm vụ chu du khắp hành tinh này bằng cách nhảy từ bãi đáp này sang bãi đáp khác. Càng tiến về phía trước, bạn càng phải cẩn thận quản lý nguồn năng lượng hạn hẹp để sang được tới bãi đáp kế tiếp.

9. HomeCourt - The Basketball App (Nhà phát triển: NEX Team Inc, quốc gia: Mỹ): Các cầu thủ chuyên nghiệp tại NBA thường cải thiện khả năng ném rổ của họ bằng việc thuê một đội ngũ ghi lại những thông số chuyên sâu, lưu trữ dữ liệu ném rổ và thậm chí là phân tích chi tiết về động tác ném để đưa ra những điều chỉnh. Với HomeCourt, ứng dụng này sẽ sử dụng dụng công nghệ Augument Reality - AR (thực tế ảo tăng cường) cùng một loạt cảm biến khác trên iPhone X và iPhone Xs, để cho phép người dùng có thể theo dõi được những cú ném rổ của mình trên điện thoại.