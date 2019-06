8 trang web lạ lùng bạn không ngờ tồn tại trên đời

Thông thường, chúng ta truy cập Internet là để đọc tin, lướt Facebook, Instagram hay xem YouTube. Tuy nhiên, song song đó là những website vô cùng kỳ quặc mà chẳng mấy ai lui tới. Theo Mashable, đây là danh sách 8 trang web lạ lùng mà bạn sẽ không bao giờ biết tới cho đến khi bạn đọc bài viết dưới đây.

1. Date My Pet: Nếu bạn là một người yêu động vật và muốn đối phương cũng có cùng sở thích với mình, hãy truy cập ngay website DateMyPet.com để tìm cho mình một nửa phù hợp. Trước khi đồng ý hẹn hè với ai, bạn có thể xem thú cưng của anh chàng/cô nàng thích ăn gì, người này đang nuôi bao nhiêu “con boss”,… 2. Farmers Only: Nếu bạn đang độc thân và đang muốn tìm một người hẹn hò theo đúng gu “nông dân chất phát”, website hẹn hò dành cho những nông dân FarmersOnly sẽ giúp bạn cảm nhận được phong cách sống ở vùng nông thôn cùng với những nông dân tốt bụng. Theo người điều hành FarmersOnly, hiện dịch vụ đã có hơn 100.000 thành viên. 3. Line for Heaven: Line for Heaven là một website được tạo ra cho những người yêu đạo. Cứ đến mỗi đầu tuần, Line for Heaven sẽ tổ chức một cuộc thi cho các thành viên. Người được nhiều điểm nhất sẽ được đến “Thiên đàng”. Đáng chú ý, trang web này dành cho tất cả mọi tín ngưỡng và kết nối mọi thành viên với nhau. 4. My Free Implants: My Free Implants là một webiste gây quỹ cộng đồng dành cho những người phụ nữ muốn phẫu thuật nâng ngực. Theo đó, một người dùng sẽ tạo một hồ sơ và chia sẻ về câu chuyện của mình, nếu ai đó muốn tài trợ chi phí phẫu thuật, họ sẽ liên hệ với cô ấy qua email. 5. Stache Passions: Nếu bạn mong muốn kết bạn cùng một anh chàng để ria mép như Tom Selleck hoặc Tom Brady, Stache Passions.com chính là trang được tạo ra để dành cho bạn. Tại đây, bạn có thể kết bạn với hầu hết những người yêu thích để ria mép với nhiều thần thái khác nhau, từ kiểu Salvador Dali, moóc ngược, moóc xuống cho đến kiểu bút chì. 6. Match a Dream: Nếu bạn gặp một giấc mơ kì lạ và chẳng biết ý nghĩa có nó là gì, hãy đến với Match a Dream. Tại đây, bạn có thể trao đổi về giấc mơ lạ kỳ của mình cho người khác, hoặc tìm thử xem ai đó có giấc mơ giống mình. Hãy đăng nhập với tư cách “ẩn danh” và chia sẻ bất kỳ giấc mơ lạ lùng nào bạn đã từng gặp. 7. Ravelry: Ravelry là một website miễn phí dành cho những ai quan tâm đến đan len, dệt. Ravelry cũng tương tự như Pinterest ở chỗ người dùng có thể gửi ý tưởng và thành phẩm của mình. Chưa kể, website này còn cho phép người kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ lẻ bán sản phẩm thủ công của. 8. Star Trek Dating: Đúng như tên gọi của mình, Star Trek Dating là một mạng xã hội giúp kết nối những ai là fan của dòng phim khoa học viễn tưởng cùng tên. Bất cứ ai cũng có thể tham gia Star Trek Dating và tìm một nửa kia thích hợp với mình.

*) Title do Kiến Thức biên tập lại

