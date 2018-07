Chồng đòi ly hôn vì vợ đi xăm mày

Xăm môi, xăm mày là một trong những phương pháp làm đẹp phổ biến nhất của chị em phụ nữ hiện nay. Từ những chị em lớn tuổi cho đến những hot girl sành điệu, việc áp dụng phương pháp này đã không còn là điều quá xa lạ.



Thế nhưng có những người vẫn không thể chịu đựng được phương pháp làm đẹp này. Ông chồng trong câu chuyện trên là một ví dụ. Chị vợ trong câu chuyện đã phải đăng đàn câu chuyện chồng đòi ly hôn chỉ vì mình đi xăm mày lên mạng để hỏi ý kiến tư vấn của mọi người.

Số là cô vợ theo chân chị đi phun lông mày, anh chồng ngay lâph tức nhắn tin hỏi thăm là đi đâu để kiểm tra. Chưa biết vợ đi đâu, thế nhưng anh chồng đã "cảnh cáo" nếu xăm lông mày là ngay lập tức ly hôn vì anh "không chứa loại chắp vá". Cô vợ ngay lập tức lâm vào tình huống khó xử vì đã trót xăm xong mất rồi.

Câu chuyện được cô vợ đăng tải nhằm tham khảo ý kiến cộng đồng mạng.

Ngay lập tức câu chuyện đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng anh chồng trong câu chuyện quá cổ hủ, lạc hậu và cấm đoán vợ vô lý, nhất là nhu cầu làm đẹp - một trong những nhu cầu rất cần được ưu tiên của phụ nữ. Nhiều người thì cho rằng có thể chỉ là do anh chồng "dị ứng" với xăm mày vì nhìn thấy nhiều hình ảnh xăm hỏng trên mạng chứ không hề cấm đoán vợ làm đẹp thì sao, không nên đoán già đoán non khi chưa biết rõ nội tình như vậy. Số khác lại cho rằng anh chồng chỉ to tiếng ly hôn vậy thôi, chứ thấy vợ đẹp ra lại quấn quýt không rời ấy chứ.