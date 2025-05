Nữ diễn viên phim sitcom hóa thân thành "nữ thần tắm suối"

Thái Trà My được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp lẫn tài năng. Ngoài đời, nữ diễn viên phim sitcom 9X thường xuất hiện với thần thái sang chảnh, kiêu sa. Người đẹp gốc Bình Định luôn toát lên vẻ gợi cảm khi diện những chiếc váy ôm khoe thân hình nóng bỏng hút mắt. Với chiều cao 1m73, số đo 3 vòng của Trà My là 86-62-94. Mới đây trên trang cá nhân, Thái Trà My khiến nhiều người chú ý khi khoe những bức ảnh hóa thân thành "nữ thần tắm suối". Theo tìm hiểu những bức ảnh hóa "nữ thần tắm suối" của Thái Trà My được thực hiện trong chuyến du lịch tới Bali - Indonesia. Với body miễn chê những bức ảnh hóa thân thành "nữ thần tắm suối" của Trà My nhận vô vàn lời khen. Thân hình nuột nà với vòng eo thon gọn, quyến rũ Cũng không ít lần Trà My tự tin khoe mặt mộc trên trang cá nhân, làn da trắng mịn và gương mặt vline khiến dân mạng "hờn dỗi". Đặc biệt, mỗi khi trang điểm nhẹ nhàng, Trà My với khí chất "đại tỷ" bỗng trở thành em gái trẻ trung, hồn nhiên và cực kì đáng yêu. Ở tuổi 27, Trà My sớm gặt hái được nhiều thành công trong công việc kinh doanh, tự chủ về tài chính và có cuộc sống khá thoải mái.

