Hội chị em hot nhất làng WAGs Việt đi cafe, khoe visual cực đỉnh

Từ lâu, hội chị em thân thiết làng bóng đá gồm Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu), Ngô Tố Uyên (vợ Thành Chung), Mai Hà Trang (vợ Hà Đức Chinh) đã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hẹn hò trên trang cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, visual của hội chị em này đều khiến người theo dõi phải trầm trồ. Mới đây, trên trang cá nhân, ba mẹ bỉm sữa vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh check-in tại một quán cafe sang chảnh. Bộ ba nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhan sắc nổi bật, thần thái cuốn hút cùng gu thời trang đa phong cách, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Là gương mặt nổi bật trong giới WAGs, Doãn Hải My chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng mỗi khi xuất hiện. Lần này, cô nàng chọn set đồ màu xanh baby với áo sơ mi dáng rộng khoác ngoài crop top cùng quần ống rộng đồng màu. Layout makeup trong veo cùng làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng càng làm bật lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng như sương mai. Mái tóc đen suôn mượt, nụ cười nhẹ nhàng khiến cô trông như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. Không cần cầu kỳ, chỉ với vài đường nét cơ bản, Hải My vẫn tỏa sáng rạng ngời. Cách Doãn Hải My tạo dáng, nở nụ cười hay "bắn ảnh" đầy chuyên nghiệp, toát lên được khí chất của tiểu thư lá ngọc cành vàng được rèn giũa từ nhỏ. Loạt ảnh được Hải My đăng tải nhận về nhiều lời khen ngợi của netizen. Trái ngược với sự dịu dàng của cô bạn thân, Ngô Tố Uyên lựa chọn phong cách nữ tính đầy quyến rũ với chiếc váy đen dáng ôm tôn trọn body chuẩn chỉnh. Thiết kế tay phồng, cổ vuông giúp tôn lên bờ vai thanh thoát và xương quai xanh gợi cảm. Cặp kính thời trang, mái tóc suôn thẳng cùng thần thái lạnh lùng khiến Tố Uyên trông không khác gì một fashionista quốc tế. Cô nàng thực sự chiếm trọn spotlight với thần thái tự tin và vẻ đẹp sắc sảo mang nét riêng biệt. Mai Hà Trang mang đến nguồn năng lượng nhẹ nhàng và tinh tế với outfit gồm áo len hồng pastel ôm dáng kết hợp cùng quần trắng ống suông. Cách phối màu hài hòa cùng biểu cảm nhẹ nhàng, có chút "lửng lơ" khiến visual của cô càng thêm phần thơ mộng. Kiểu tóc xoăn nhẹ buông lơi, làn da mịn màng và ánh nhìn dịu dàng như làm tan chảy bất kỳ trái tim nào. Hà Trang như thể bước ra từ một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, đúng chuẩn vẻ đẹp "nàng tiểu thư nhà bên".

