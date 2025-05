Gái xinh phòng gym Hà Tĩnh bước vào đường đua bikini chào hè

Mới đây trên trang cá nhân, "hot girl phòng gym" Hà Tĩnh - Nguyễn Trà My đã tái xuất mạng xã hội bằng bộ bikini màu hồng ở biển. Với body đẹp miễn chê và gương mặt ưa nhìn, không khó để Trà My ghi điểm trên đường đua bikini chào hè 2025. Dưới bài đăng, nhiều netizen để lại lời khen cho những bức ảnh mới của Trà My. Nguyễn Trà My được biết tới với nhiều vai trò khác nhau, trong đó cô được nhớ tới nhiều nhất là một " hot girl phòng gym", đặc biệt với vòng 3 gần 1m. Theo tìm hiểu, hot gymer đến từ Hà Tĩnh sở hữu vòng ba ấn tượng khi lớn 101cm. Trên trang cá nhân, Trà My có lựa chọn đa dạng về phong cách thời trang ở đời thường. Ngoài những bộ đồ bó khi đi tập, "hot girl phòng gym" thường xuyên áp dụng công thức lên đồ quần jean với áo ngắn để khoe đường cong hơn đường đua. Những chiếc váy bodycon cũng là lựa chọn phù hợp để Trà My gợi cảm hơn ở những khoảnh khắc đời thường. Trà My từng góp mặt trong series hài của Kem Xôi TV.

Mới đây trên trang cá nhân, "hot girl phòng gym" Hà Tĩnh - Nguyễn Trà My đã tái xuất mạng xã hội bằng bộ bikini màu hồng ở biển. Với body đẹp miễn chê và gương mặt ưa nhìn, không khó để Trà My ghi điểm trên đường đua bikini chào hè 2025. Dưới bài đăng, nhiều netizen để lại lời khen cho những bức ảnh mới của Trà My. Nguyễn Trà My được biết tới với nhiều vai trò khác nhau, trong đó cô được nhớ tới nhiều nhất là một " hot girl phòng gym", đặc biệt với vòng 3 gần 1m. Theo tìm hiểu, hot gymer đến từ Hà Tĩnh sở hữu vòng ba ấn tượng khi lớn 101cm. Trên trang cá nhân, Trà My có lựa chọn đa dạng về phong cách thời trang ở đời thường. Ngoài những bộ đồ bó khi đi tập, "hot girl phòng gym" thường xuyên áp dụng công thức lên đồ quần jean với áo ngắn để khoe đường cong hơn đường đua. Những chiếc váy bodycon cũng là lựa chọn phù hợp để Trà My gợi cảm hơn ở những khoảnh khắc đời thường. Trà My từng góp mặt trong series hài của Kem Xôi TV.