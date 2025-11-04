Công an Tuyên Quang phối hợp đưa 3 công dân từ Myanmar về nước an toàn

L.T.C và V. (đều 17 tuổi), L.T.D (32 tuổi) đã bị đưa ra nước ngoài trái phép từ tháng 4/2023 và đã mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đón và hỗ trợ đưa 3 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước an toàn.

3 công dân được lực lượng chức năng đón về an toàn.

Trước đó, ngày 25/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được thông tin về ba công dân Việt Nam gồm: L.T.C và V. (đều 17 tuổi), L.T.D (32 tuổi) đã bị đưa ra nước ngoài trái phép từ tháng 4/2023 và đã mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, bố trí lực lượng, phối hợp với tổ chức Rồng Xanh hỗ trợ đưa các nạn nhân từ Myanmar về trụ sở đơn vị.

Tại đây, các nạn nhân được chăm sóc, động viên, được liên hệ với gia đình để đoàn tụ trong niềm vui và xúc động. Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mọi người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến việc đưa người ra nước ngoài trái phép, hay nghi vấn mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang qua số 0692.526.112 để được hỗ trợ.

Đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm, quản lý và định hướng cho con em mình, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo bằng chiêu trò "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài. Các đơn vị chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về xuất nhập cảnh hợp pháp và phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân nâng cao nhận thức, chủ động tự bảo vệ mình và người thân.

Hành vi tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép có thể bị xử lý hình sự, với mức án cao nhất lên tới 15 năm tù. Đối với tội mua bán người, đặc biệt là mua bán người dưới 16 tuổi, mức hình phạt có thể lên đến tù chung thân.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện