Quảng Ngãi giải cứu nhiều người dân mắc kẹt trên sông Trà Khúc

Nước lũ đã cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, tài sản của người dân. Ít nhất 1 người tử vong, 8 người được giải cứu kịp thời.

Đầu giờ chiều ngày 29/10, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đưa 8 người dân trên địa bàn xã vào bờ an toàn sau khi những người này bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn hỗ trợ người dân bị cô lập

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, ông N.V.H. (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đang ở lán trại trên gò đất ở giữa dòng Trà Khúc để đưa đàn bò 6 con của gia đình vào bờ.

Khi nước lũ dâng cao, bao vây, ông H. không thể vào bờ được. Dòng nước chảy xiết khiến ông chỉ còn biết đứng nép vào gò đất, chờ cứu viện.

Hiện lũ trên sông Trà Khúc đã vượt báo động 3

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ca nô, tiếp cận hiện trường.

Sau nhiều phút vượt dòng nước chảy mạnh, lực lượng cứu hộ đã đưa được ông H. vào bờ an toàn. Tuy nhiên, 6 con bò đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Ngoài trường hợp ông H., hiện lực lượng chức năng cũng phát hiện, giải cứu 8 người dân khác vẫn đang "bám trụ" giữ tài sản như đàn vịt, gà ở đoạn cuối nguồn giữa dòng sông Trà Khúc.

"Chúng tôi đã cử lực lượng đến hỗ trợ, kịp thời đưa những người bị mắc kẹt giữa dòng rời khỏi khu vực nguy hiểm. " - ông Sinh cho biết.

Nhiều người dân đang xem lực lượng chức năng giải cứu 8 người dân đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ sông Trà Khúc.

Hiện tại mực nước lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dâng lên rất cao.

Tại sông Trà Bồng, nước lũ đã đạt vượt đỉnh lũ lịch sử 1999 và ngang bằng đỉnh lũ lịch sử 2009. Tại sông Trà Khúc hiện lũ đã vượt báo động 3, gây ngập nặng các địa phương.

Tính đến 11h trưa 29/10, Quảng Ngãi đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/10, một số người dân đi đánh cá tại sông Cà Ninh (xóm 4, thôn Phú Long 3, xã Vạn Tường) phát hiện nón lá, dầm thúng và thúng của bà Đ.T.N. (64 tuổi) trôi tự do trên sông.

Cấm lưu thông trên cầu Trà Khúc khi mực nước lũ lên nhanh.

Nghi ngờ bà N. bị đuối nước, người dân tìm kiếm ở khu vực có thúng của bà N. và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lãnh đạo xã Vạn Tường đã triển khai lực lượng quân sự, công an phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h20 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà N. chìm ở khu vực gần đó. Các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tại xã Bình Sơn, nước lũ đã chạm dầm cầu Châu Ổ thuộc lý trình Km1036+ 261 tuyến QL1 qua địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, uy hiếp an toàn công trình.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã thực hiện cấm cầu, điều tiết giao thông qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và tuyến đường Dung Quất.

Khu QLĐB III (Cục Đường bộ Việt Nam) đã chỉ đạo cắt cử người đến hiện trường trực, theo dõi tình hình và phối hợp với các đơn vị lực lượng địa phương đảm bảo an toàn công trình, phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông.