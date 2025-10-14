Công an Hà Tĩnh giúp người dân nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm

Phát hiện tài khoản con trai nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến, ông Phan Văn Lịch (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 14/10, Công an xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xác minh, phối hợp tổ chức trả lại 100 triệu đồng cho ông Vũ Viết Thụ (SN 1954, trú tại xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng).

Trước đó, vào ngày 9/10, Công an xã Cẩm Duệ nhận được thông tin của ông Phan Văn Lịch (SN 1971, trú tại thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ) về việc tài khoản cá nhân của con trai ông là Phan Văn Phong (SN 1996, đang làm việc tại Nhật Bản) bỗng nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến.

Công an xã Cẩm Duệ trao trả số tiền 100 triệu đồng cho ông Vũ Viết Thụ.

Nhận được thông tin, Công an xã Cẩm Duệ đã nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Vũ Viết Thụ (trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng).

Ngày 13/10, dưới sự chứng kiến của người dân và ngành liên quan, Công an xã Cẩm Duệ đã trao trả số tiền 100 triệu đồng cho ông Vũ Viết Thụ.

Nhận lại tài sản, Vũ Viết Thụ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình ông Phan Văn Lịch cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Duệ.

