Xã hội

Công an Hà Tĩnh giúp người dân nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm

Phát hiện tài khoản con trai nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến, ông Phan Văn Lịch (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan Công an.

Hạo Nhiên

Ngày 14/10, Công an xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xác minh, phối hợp tổ chức trả lại 100 triệu đồng cho ông Vũ Viết Thụ (SN 1954, trú tại xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng).

Trước đó, vào ngày 9/10, Công an xã Cẩm Duệ nhận được thông tin của ông Phan Văn Lịch (SN 1971, trú tại thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ) về việc tài khoản cá nhân của con trai ông là Phan Văn Phong (SN 1996, đang làm việc tại Nhật Bản) bỗng nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến.

tra.jpg
Công an xã Cẩm Duệ trao trả số tiền 100 triệu đồng cho ông Vũ Viết Thụ.

Nhận được thông tin, Công an xã Cẩm Duệ đã nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Vũ Viết Thụ (trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng).

Ngày 13/10, dưới sự chứng kiến của người dân và ngành liên quan, Công an xã Cẩm Duệ đã trao trả số tiền 100 triệu đồng cho ông Vũ Viết Thụ.

Nhận lại tài sản, Vũ Viết Thụ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình ông Phan Văn Lịch cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Duệ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
Xã hội

Chủ tạp hóa 3 lần nhận chuyển nhầm tiền và cái kết ấm lòng

Nhận được số tiền 84,5 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, ông Quân, một chủ cửa hàng tạp hóa đã mang số tiền này đến cơ quan công an giao nộp và nhờ tìm trả dùm cho người chuyển nhầm.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tiếp nhận số tiền 84,5 triệu đồng của người dân giao nộp do người khác gửi nhầm, đây là lần thứ 3 tài khoản này bỗng dưng nhận được tiền, tổng cộng hơn 300 triệu đồng. Người đến giao nộp tiền nhận chuyển nhầm là ông Dương Quốc Quân, chủ cửa hàng tạp hóa ở thị xã Long Mỹ (Hậu Giang), bàn giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hậu Giang).
Chu tap hoa 3 lan nhan chuyen nham tien va cai ket am long

Ông Quân giao nộp tiền cho cơ quan Công an. 

Theo ông Quân, vào chiều ngày 19/12, có người chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông số tiền 84,5 triệu đồng. Sau khi ông kiểm tra các mối quan hệ làm ăn, mua hàng hóa, bạn bè thì không xác định được người chuyển nên đã mang tất cả số tiền trên đến phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang giao nộp nhờ tìm trả lại cho người chuyển tiền nhầm.

Ông Quân cho biết, trước đây tài khoản của ông từng tiếp nhận khoản tiền 220 triệu đồng của 2 người chuyển nhầm. Sau khi kiểm tra và xác định được người chuyển nhầm, ông Quân đã chuyển trả lại cho họ. Tuy nhiên, do lần này ông không xác định được người chuyển nhầm nên phải nhờ đến cơ quan chức năng hỗ trợ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang đã lập biên bản tiếp nhận số tiền trên từ ông Quân và khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản mà không xác định được người gửi thì đến cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn, không nên chiếm giữ, sử dụng vì rất có thể rơi vào của bẫy tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cho vay lãi nặng.

>>> Xem thêm video: CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ
  
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Quảng Trị hỗ trợ người dân nhận lại 45 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Bất ngờ nhận được 45 triệu đồng từ tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Thuý (Quảng Trị) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 3/10, Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân trên địa bàn tiến hành xác minh, trao trả số tiền 45 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Vui do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 02/10, chị Nguyễn Thị Thuý (SN 2003, cư trú Khu phố 2, phường Đông Hà) đến Công an phường Đông Hà trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị Thúy nhận được số tiền 45 triệu đồng, nhưng không rõ người chuyển và nội dung cũng như mục đích chuyển khoản.

Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ ở Hải Phòng chuyển khoản nhầm 1,7 tỷ, công an hỗ trợ nhận lại

Ngày 30/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Nam Triệu vừa hỗ trợ người dân nhận lại 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Chị Nguyễn Thị T., trú tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 25/9 vừa qua, chị chuyển nhầm 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của anh ông Đinh Hữu Ngh., trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng.

788.jpg
Chị Nguyễn Thị T. làm việc tại cơ quan Công an phường Nam Triệu, xác minh sự việc chuyển nhầm tài khoản
Xem chi tiết

