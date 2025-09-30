Người phụ nữ ở Hải Phòng chuyển khoản nhầm 1,7 tỷ, công an hỗ trợ nhận lại

Ngày 30/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Nam Triệu vừa hỗ trợ người dân nhận lại 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Chị Nguyễn Thị T., trú tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 25/9 vừa qua, chị chuyển nhầm 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của anh ông Đinh Hữu Ngh., trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị T. làm việc tại cơ quan Công an phường Nam Triệu, xác minh sự việc chuyển nhầm tài khoản

Trước tình huống cấp bách, chị T. đã lập tức gọi điện trình báo Công an phường Nam Triệu, bày tỏ mong muốn được đơn vị giúp đỡ.

Công an phường Nam Triệu sau khi tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng xác minh, lãm rõ sự việc và nhiệt tình hỗ trợ để chị T. nhận lại được toàn bộ số tiền kể trên.

Chị T đã gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng tới Công an phường Nam Triệu vì đã nhanh chóng xác minh, tạo mọi điều kiện để chị T. nhận lại được toàn bộ số tiền 1,7 tỷ đồng đã chuyển khoản nhầm.

