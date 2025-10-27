Hà Nội

Xã hội

Công an đột kích quán bar 'New 1985', tạm giữ nhiều đối tượng

Công an đột kích quán bar “NEW 1985” tại phường Hòa Bình (Phú Thọ), tạm giữ 4 đối tượng “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khánh Hoài

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 1h sáng ngày 11/10, Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Phú Thọ) chủ trì, phối hợp với Phòng PK02 và Công an phường Hòa Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán bar “NEW 1985” tại phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

cats-3538.jpg
Qua test nhanh mẫu nước tiểu, Công an phát hiện 10 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong quán có 59 người đang có mặt, tham gia hoạt động vui chơi. Qua test nhanh mẫu nước tiểu phát hiện 10 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

cats-8462.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu được.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1995, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ), Bùi Thanh Vân (sinh năm 2002, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ - vợ của Vũ Anh Tuấn); Phạm Ngọc Trác (sinh năm 2002, trú tại phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Huy Thục (sinh năm 2000, trú tại phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.

