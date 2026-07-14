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Xã hội

Chuẩn bị thu phí 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ

Sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ.

Thiên Tuấn

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian bắt đầu thu phí từ 20h ngày 15/7/2026.

Việc thu phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

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Chuẩn bị thu phí đường bộ đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ. Ảnh: TTX.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 1/7/2026 về Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm (chuyên đề về giao thông vận tải), Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã yêu cầu triển khai các mốc tiến độ tổ chức thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ được yêu cầu hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức thu phí từ ngày 15/7/2026; 5 dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang tổ chức thu phí từ ngày 15/8/2026; 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau tổ chức thu phí từ ngày 15/9/2026.

Các dự án thành phần thuộc đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ triển khai thu phí lần này gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Để bảo đảm hoạt động thu phí diễn ra an toàn, thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Cùng với đó, người tham gia giao thông cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực thu phí và thực hiện nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện.

Việc tổ chức thu phí các tuyến cao tốc đầu tư công nhằm bảo đảm nguồn lực quản lý, khai thác, bảo trì công trình, đồng thời từng bước thực hiện cơ chế thu hồi chi phí đầu tư theo quy định đối với hệ thống đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư.

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