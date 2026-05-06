Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát đi yêu cầu khẩn, đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà đầu tư và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều đoạn cao tốc đã và đang được đưa vào khai thác, song hệ thống dịch vụ đi kèm lại chậm trễ, thiếu đồng bộ.

Không để "điểm nghẽn" dịch vụ kéo lùi khai thác

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, dù Bộ Xây dựng đã chỉ đạo đưa một số đoạn tuyến vào vận hành từ cuối tháng 4/2026, nhưng tiến độ triển khai các trạm dừng nghỉ vẫn rất chậm. Không ít dự án thi công cầm chừng, thậm chí có thời điểm không triển khai đồng loạt.

Nhiều trạm dừng nghỉ 'ì ạch', chưa đáp ứng yêu cầu khai thác. Ảnh minh hoạ.

Hệ quả là chỉ một số ít trạm kịp thời đưa vào khai thác tạm các hạng mục thiết yếu; nhiều trạm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công cơ bản, đặc biệt là các hạng mục quan trọng như trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc điện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và nhu cầu thiết yếu của người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc.

Cơ quan quản lý thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chủ yếu mang tính chủ quan, thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư: thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chậm hoàn tất thủ tục, thi công cầm chừng, cũng như chưa xử lý kịp thời các vướng mắc với nhà thầu.

Hoàn thành trạm dừng nghỉ - điều kiện quan trọng để thu phí

Việc hoàn thiện đồng bộ các trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là một trong những điều kiện cần để triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư. Vì vậy, đây được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp hè 2026.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương rà soát tiến độ, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Trường hợp vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng, các đơn vị sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như đường ra vào, hệ thống biển báo, chiếu sáng, hộ lan, tổ chức giao thông… để đưa các trạm vào khai thác tạm ngay trong tháng 5/2026. Đồng thời, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông; nếu để xảy ra sự cố do phương án tổ chức giao thông chưa hoàn thiện, đơn vị liên quan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý yếu tố khách quan khi giá nhiên liệu, vật liệu tăng do tác động từ tình hình quốc tế, khiến một số nhà thầu thi công cầm chừng. Trước thực tế này, các nhà đầu tư được yêu cầu chủ động rà soát, có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ chung.

Đối với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (Km77+820), liên danh nhà đầu tư phải chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 để điều chỉnh thiết kế đường ra vào, bổ sung làn tăng – giảm tốc, hạn chế xung đột giao thông, đồng thời sớm hoàn thiện đấu nối phục vụ thi công và khai thác tạm.

Một yêu cầu quan trọng khác là hoàn thiện thiết kế hạ tầng trạm sạc điện, cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ. Việc này phải phù hợp với chương trình chuyển đổi năng lượng của ngành giao thông, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng phục vụ đa dạng phương tiện, kể cả xe điện chở khách, xe tải, container trong tương lai.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các ban quản lý dự án tăng cường bám sát hiện trường, kiểm tra tiến độ, kịp thời xử lý vướng mắc và giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết phải gia hạn tiến độ, các đơn vị phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất cụ thể theo quy định.

Khu Quản lý đường bộ III được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, bảo đảm các trạm dừng nghỉ hoàn thiện đúng phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Việc đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là phép thử về năng lực tổ chức thực hiện của các chủ thể tham gia dự án. Nếu không sớm khắc phục tình trạng chậm trễ, các “mắt xích” dịch vụ này sẽ tiếp tục trở thành điểm nghẽn, làm giảm hiệu quả khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam.