Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chủ hụi bỗng dưng 'biến mất', 20 người tụ tập, livestream ở Hải Phòng

Nghe tin hai vợ chồng chủ hụi ở Hải Phòng “biến mất”, khoảng 20 người tụ tập trước cửa hàng trái cây livestream trực tiếp lên mạng xã hội.

Hải Ninh

Ngày 4/12, Công an phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 15h ngày 30/11, đơn vị nhận được thông tin tại trước cửa hàng trái cây ở số 1546 Phạm Văn Đồng, TDP Quý Kim, Nam Đồ Sơn, Hải Phòng, xuất hiện khoảng 20 người tụ tập livestream trực tiếp lên mạng xã hội.

66666.png
Phản ánh của người dân trên mạng xã hội

Công an phường Nam Đồ Sơn xác định, thời gian gần đây, N.T.L, sinh năm 1989 và chồng N.Đ.H, sinh năm 1987, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh, thuê nhà ở địa chỉ trên để bán trái cây.

Tuy nhiên, N.T.L và N.Đ.H đã tổ chức chơi hụi với số người chơi nhiều. Hiện tại, N.T.L và N.Đ.H đóng cửa hàng, không có mặt ở cửa hàng và không liên lạc được nên số người chơi hụi đến đòi lại tiền đóng hụi.

Công an phường Nam Đồ Sơn đã tuyên truyền, giải thích đề nghị người dân giải tán, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và hướng dẫn nếu có kiến nghị, trình báo cần đến trụ sở Công an phường Nam Đồ Sơn. Sau khi được tuyên truyền, giải thích nhóm người trên đã giải tán, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#Hải Phòng #hụi #biến mất #livestream #Nam Đồ Sơn #tụ tập

Bài liên quan

Xã hội

Đề nghị truy tố nữ chủ hụi lừa 15 tỷ ở Hải Dương

Cựu Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học Nguyễn Thị Thu Hường bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Sáng 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thu Hường, cựu Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học (huyện Bình Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

999988.png
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chơi hụi, chiếm đoạt tài sản

Hai vợ chồng Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn bị khởi tố vì lừa đảo qua hình thức chơi hụi, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Thanh Hóa.

Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chơi hụi, chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thế Thắm (SN 1977) và bắt tạm giam Lê Thị Tuấn, sinh năm 1980 (vợ của Thắm) ở phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

56.jpg
Hai vợ chồng Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'ông trùm giấu mặt' trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.

Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

1-1764724900395721177495.jpg
Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đối tượng liên quan tới vụ án,
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới