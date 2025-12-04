Chủ hụi bỗng dưng 'biến mất', 20 người tụ tập, livestream ở Hải Phòng

Ngày 4/12, Công an phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 15h ngày 30/11, đơn vị nhận được thông tin tại trước cửa hàng trái cây ở số 1546 Phạm Văn Đồng, TDP Quý Kim, Nam Đồ Sơn, Hải Phòng, xuất hiện khoảng 20 người tụ tập livestream trực tiếp lên mạng xã hội.

Phản ánh của người dân trên mạng xã hội

Công an phường Nam Đồ Sơn xác định, thời gian gần đây, N.T.L, sinh năm 1989 và chồng N.Đ.H, sinh năm 1987, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh, thuê nhà ở địa chỉ trên để bán trái cây.

Tuy nhiên, N.T.L và N.Đ.H đã tổ chức chơi hụi với số người chơi nhiều. Hiện tại, N.T.L và N.Đ.H đóng cửa hàng, không có mặt ở cửa hàng và không liên lạc được nên số người chơi hụi đến đòi lại tiền đóng hụi.

Công an phường Nam Đồ Sơn đã tuyên truyền, giải thích đề nghị người dân giải tán, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và hướng dẫn nếu có kiến nghị, trình báo cần đến trụ sở Công an phường Nam Đồ Sơn. Sau khi được tuyên truyền, giải thích nhóm người trên đã giải tán, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm.

