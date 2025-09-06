Hà Nội

Xã hội

Chính quyền các xã Tây Gia Lai kịp thời ứng phó ngập sâu do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài từ tối 5/9 đến sáng 6/9 khiến nhiều khu dân cư, diện tích hoa màu tại các xã Ia Hiao, Ia Pa, Pờ Tó bị ngập sâu, có nơi bị ngập đến 1.5m

Hà Chính - H. Đại

Hiện mực nước các sông suối trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn, ngăn không cho người dân tự ý vượt qua.

5.jpg
Lực lượng chức năng túc trực tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 tránh trường hợp người dân liều lĩnh vượt lũ. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo đó, mưa lớn từ tối 5/9 đến sáng 6/9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu dân cư buôn Mi Hoan, buôn Ling (xã Ia Hiao) bị ngập sâu, người dân không thể đi lại. Nhiều diện tích hoa màu, trong đó có lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu.

4.jpg
Nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Ia Hiao bị ngập sâu. Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: ĐVCC.

Lãnh đạo xã Ia Hiao đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó. Lực lượng Công an, dân quân tự vệ cùng cán bộ các đoàn thể hỗ trợ di dời dân cư ở vùng ngập sâu đến nơi cao ráo an toàn. Triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại.

3.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương trực tiếp xuống hiện triển khai cấp bách công tác ứng phó. Về lâu dài xã sẽ rà soát, đề xuất tỉnh phê duyệt dự án tái định cư cho các hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ngập lụt . Ảnh: ĐVCC.

Mưa lớn cũng khiến ngầm tràn qua các thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du, Bi Giông (xã Pờ Tó) bị ngập sâu.

1-223.jpg
Nhiều khu vực tại buôn Ling (xã Ia Hiao) vẫn đang bị ngập sâu. Đây là lần thứ 2 trong tuần, các ngầm tràn này bị ngập do mưa lũ. Việc ngập ngầm tràn khiến hàng trăm hộ dân của các thôn bị cô lập, không thể đi lại. Ảnh: ĐVCC.
2.jpg
Xã Ia Hiao huy động lực lượng dân quân hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời lương thực lên nhà sàn. Ảnh: ĐVCC.

Nếu tình hình mưa lũ tiếp tục kéo dài, nhiều học sinh sẽ không thể đến trường.

tin sản xuất
Xã hội

Gần 350 hộ dân xã Ia Pa bị cô lập vì mưa lớn kéo dài, ngầm tràn ngập sâu

Do mưa lớn kéo dài, rạng sáng 6/9, ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu, chia cắt tuyến đường dẫn vào thôn khiến gần 350 hộ dân bị cô lập.

Sáng 6/9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, mưa to liên tục từ đêm 5/9 đến rạng sáng 6/9 khiến lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về , nhấn chìm ngầm tràn Mơ Nang 2. Đến 6h sáng nay, nước dâng cao hơn 1,5m, chảy xiết, khiến tuyến đường vào thôn bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay trong sáng 6/9, để đề phòng xảy ra các trường hợp đáng tiếc do người dân cố tình vượt sông, Công an Ia Pa đã chốt chặn hai đầu ngầm. Ngoài ra, UBND xã yêu cầu thôn nắm sát tình hình, kịp thời báo cáo để có phương án tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm. Trường hợp khẩn cấp như người dân bị bệnh nặng sẽ có phương án tổ chức phương tiện đưa đi cấp cứu.

Xã hội

Công an Thanh Hóa vượt mưa lũ hỗ trợ sản phụ kịp thời tới bệnh viện cấp cứu

Công an xã Mường Chanh (Thanh Hóa) cùng người dân hỗ trợ sản phụ đang chuyển dạ, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện cấp cứu, hỗ trợ sinh.

Sáng 26/8, Công an xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) nhận được tin báo về trường hợp sản phụ ở bản Lách chuyển dạ cần đưa đi bệnh viện gấp. Trong khi đó, mưa lớn đã gây ngập lụt, người và phương tiện trong bản không thể di chuyển ra bên ngoài.

gen-h-z6945830578714-65e1bb127d7-1756185566251.jpg
Xã hội

Khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả mưa bão.

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

