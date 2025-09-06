Chính quyền các xã Tây Gia Lai kịp thời ứng phó ngập sâu do mưa lũ
Mưa lớn kéo dài từ tối 5/9 đến sáng 6/9 khiến nhiều khu dân cư, diện tích hoa màu tại các xã Ia Hiao, Ia Pa, Pờ Tó bị ngập sâu, có nơi bị ngập đến 1.5m
Hà Chính - H. Đại
Hiện mực nước các sông suối trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn, ngăn không cho người dân tự ý vượt qua.
Theo đó, mưa lớn từ tối 5/9 đến sáng 6/9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu dân cư buôn Mi Hoan, buôn Ling (xã Ia Hiao) bị ngập sâu, người dân không thể đi lại. Nhiều diện tích hoa màu, trong đó có lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu.
Lãnh đạo xã Ia Hiao đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó. Lực lượng Công an, dân quân tự vệ cùng cán bộ các đoàn thể hỗ trợ di dời dân cư ở vùng ngập sâu đến nơi cao ráo an toàn. Triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Mưa lớn cũng khiến ngầm tràn qua các thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du, Bi Giông (xã Pờ Tó) bị ngập sâu.
Nếu tình hình mưa lũ tiếp tục kéo dài, nhiều học sinh sẽ không thể đến trường.
Gần 350 hộ dân xã Ia Pa bị cô lập vì mưa lớn kéo dài, ngầm tràn ngập sâu
Do mưa lớn kéo dài, rạng sáng 6/9, ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu, chia cắt tuyến đường dẫn vào thôn khiến gần 350 hộ dân bị cô lập.
Sáng 6/9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, mưa to liên tục từ đêm 5/9 đến rạng sáng 6/9 khiến lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về , nhấn chìm ngầm tràn Mơ Nang 2. Đến 6h sáng nay, nước dâng cao hơn 1,5m, chảy xiết, khiến tuyến đường vào thôn bị chia cắt hoàn toàn.
Ngay trong sáng 6/9, để đề phòng xảy ra các trường hợp đáng tiếc do người dân cố tình vượt sông, Công an Ia Pa đã chốt chặn hai đầu ngầm. Ngoài ra, UBND xã yêu cầu thôn nắm sát tình hình, kịp thời báo cáo để có phương án tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm. Trường hợp khẩn cấp như người dân bị bệnh nặng sẽ có phương án tổ chức phương tiện đưa đi cấp cứu.
