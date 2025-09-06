Chính quyền các xã Tây Gia Lai kịp thời ứng phó ngập sâu do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài từ tối 5/9 đến sáng 6/9 khiến nhiều khu dân cư, diện tích hoa màu tại các xã Ia Hiao, Ia Pa, Pờ Tó bị ngập sâu, có nơi bị ngập đến 1.5m

Hiện mực nước các sông suối trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn, ngăn không cho người dân tự ý vượt qua.

Lực lượng chức năng túc trực tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 tránh trường hợp người dân liều lĩnh vượt lũ. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo đó, mưa lớn từ tối 5/9 đến sáng 6/9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu dân cư buôn Mi Hoan, buôn Ling (xã Ia Hiao) bị ngập sâu, người dân không thể đi lại. Nhiều diện tích hoa màu, trong đó có lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu.

Nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Ia Hiao bị ngập sâu. Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: ĐVCC.

Lãnh đạo xã Ia Hiao đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó. Lực lượng Công an, dân quân tự vệ cùng cán bộ các đoàn thể hỗ trợ di dời dân cư ở vùng ngập sâu đến nơi cao ráo an toàn. Triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương trực tiếp xuống hiện triển khai cấp bách công tác ứng phó. Về lâu dài xã sẽ rà soát, đề xuất tỉnh phê duyệt dự án tái định cư cho các hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ngập lụt . Ảnh: ĐVCC.

Mưa lớn cũng khiến ngầm tràn qua các thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du, Bi Giông (xã Pờ Tó) bị ngập sâu.

Nhiều khu vực tại buôn Ling (xã Ia Hiao) vẫn đang bị ngập sâu. Đây là lần thứ 2 trong tuần, các ngầm tràn này bị ngập do mưa lũ. Việc ngập ngầm tràn khiến hàng trăm hộ dân của các thôn bị cô lập, không thể đi lại. Ảnh: ĐVCC.

Xã Ia Hiao huy động lực lượng dân quân hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời lương thực lên nhà sàn. Ảnh: ĐVCC.

Nếu tình hình mưa lũ tiếp tục kéo dài, nhiều học sinh sẽ không thể đến trường.