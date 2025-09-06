Gần 350 hộ dân xã Ia Pa bị cô lập vì mưa lớn kéo dài, ngầm tràn ngập sâu

Do mưa lớn kéo dài, rạng sáng 6/9, ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu, chia cắt tuyến đường dẫn vào thôn khiến gần 350 hộ dân bị cô lập.

Sáng 6/9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, mưa to liên tục từ đêm 5/9 đến rạng sáng 6/9 khiến lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về , nhấn chìm ngầm tràn Mơ Nang 2. Đến 6h sáng nay, nước dâng cao hơn 1,5m, chảy xiết, khiến tuyến đường vào thôn bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay trong sáng 6/9, để đề phòng xảy ra các trường hợp đáng tiếc do người dân cố tình vượt sông, Công an Ia Pa đã chốt chặn hai đầu ngầm. Ngoài ra, UBND xã yêu cầu thôn nắm sát tình hình, kịp thời báo cáo để có phương án tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm. Trường hợp khẩn cấp như người dân bị bệnh nặng sẽ có phương án tổ chức phương tiện đưa đi cấp cứu.

Mưa lớn kéo dài khiến ngầm tràn Mơ Nang 2 ngập sâu. Ảnh C.D

Trước đó, vào ngày 29/8, ngầm tràn qua suối Đăk Ia Hiao cũng bị ngập do mưa lớn kéo dài, cuốn trôi đất đá và người dân thôn Mơ Nang rơi vào cảnh chia cắt. Lũ lớn cuối tháng 8 cũng làm hư hỏng hoàn toàn một đoạn đường tràn dài 38m.

Sau khi nước rút, xã Ia Pa đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ Công an cùng lực lượng dân quân, đoàn thể và người dân gia cố, đổ đất đá tạo lối đi tạm để người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, công trình vừa khắc phục xong chưa đầy một tuần thì nay lại tiếp tục ngập sâu vì mưa lũ.

