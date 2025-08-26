Hà Nội

Công an Thanh Hóa vượt mưa lũ hỗ trợ sản phụ kịp thời tới bệnh viện cấp cứu

Công an xã Mường Chanh (Thanh Hóa) cùng người dân hỗ trợ sản phụ đang chuyển dạ, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện cấp cứu, hỗ trợ sinh.

Thanh Hà

Sáng 26/8, Công an xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) nhận được tin báo về trường hợp sản phụ ở bản Lách chuyển dạ cần đưa đi bệnh viện gấp. Trong khi đó, mưa lớn đã gây ngập lụt, người và phương tiện trong bản không thể di chuyển ra bên ngoài.

gen-h-z6945830578714-65e1bb127d7-1756185566251.jpg

Ngay sau khi nhận được tin báo của lực lượng ANTT cơ sở, Công an xã Mường Chanh đã phân công 1 tổ công tác, sử dụng xe tuần tra của đơn vị nhanh chóng tiếp cận nhà sản phụ phối hợp lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và người dân hỗ trợ đưa sản phụ lên xe, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện cấp cứu, hỗ trợ sinh.

Được biết, sản phụ tên là Trịnh Thị Nhung (SN 2003; ở bản Lách, xã Mường Chanh). Từ nhà sản phụ đến bệnh viện đa khoa khoảng 35km.

Sau khi được lực lượng Công an hỗ trợ, đến khoảng 11h cùng ngày, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn để các bác sĩ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ sinh.

>>> Mời độc giả xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, được CSGT Hà Nội tìm người thân:

(Nguồn: THĐT)
