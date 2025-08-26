Hà Nội

Xã hội

Khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả mưa bão.

Thanh Hà

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

20.jpg
Trong đêm, Công an Nghệ An đã khẩn trương dọn dẹp cây cối, biển báo ngã đổ do bão số 5, giải cứu người dân bị mắc kẹt trong nhà.

Chiều 25/8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độvcấp 11-12, giật cấp 13. Đến sáng sớm 26/8, bão di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn gây lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Cẩm Thủy là 19,31m, trên báo động (BĐ) 2 là 0,31m, tại trạm Giàng là 4,0m (ở mức BĐ1) và hiện đang lên.

Lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại Thạch Giám đang lên mức 66,98m, trên BĐ1 là 0,98m; trên sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh trên BĐ1 và đang xuống.

anh-baikkk.png
Sau nhiều giờ quần thảo, càn quét với sức gió cấp 12 giật cấp 13, bão số 5 gây ra những thiệt hại nặng nề tại Nghệ An.

Dự báo, đến 16h00 ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. Từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao sạt lở đất khu vực miền núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh.

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 6h00 ngày 26/8, bão số 5 làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 10 người bị thương; 7 nhà sập đổ (Hà Tĩnh); 6.802 nhà tốc mái, hư hại (Hà Tĩnh: 6.340); 3.094 nhà ngập…

Xã hội

Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki, nhiều người thương vong

Cơn bão số 5 càn quét qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã làm 1 người chết nhiều người bị thương và hàng trăm ngôi nhà, công trình phụ tốc mái.

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, bão số 5 đã khiến 1 người chết tại xã Kim Hoa do trong lúc sửa mái che không may bị ngã, phải đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi; 4 người bị thương. Gió lớn kèm theo mưa to đã làm 144 ngôi nhà ngập sâu trong nước, hơn 612 ngôi nhà bị tốc mái. Một số điểm trường học, điểm giáo dục bị thiệt hại ngập nước.

538975458-4170051103232093-1402998966157043541-n.jpg
Nhiều ngôi nhà ven biển bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.
Xã hội

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc và miền Trung mưa lớn

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Trung Lào, gây gió giật mạnh, nước dâng ven biển và mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (26/8), bão số 5 Kajiki di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 4h ngày 26/8, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

cf7ff481dcc835966cd9.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.
Xã hội

Kịp thời đưa cháu bé nguy kịch đi cấp cứu trong bão số 5

Lực lượng Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) kịp thời hỗ trợ cháu bé chấn thương nặng ở đầu đi cấp cứu khi mưa bão, giúp cháu thoát khỏi nguy kịch.

Chiều 25/8, thông tin từ Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, cháu V.V.T. (SN 2010, trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh) trong lúc cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 Kajiki thì bất ngờ trượt ngã, gây chấn thương mạnh vùng đầu.

Sau khi cháu bé gặp tai nạn, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Lan đã liên hệ nhiều xe ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình hình mưa bão đang diễn biến rất phức tạp, không thể liên hệ được phương tiện đi lại.

