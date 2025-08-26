Khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Trong đêm, Công an Nghệ An đã khẩn trương dọn dẹp cây cối, biển báo ngã đổ do bão số 5, giải cứu người dân bị mắc kẹt trong nhà.

Chiều 25/8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độvcấp 11-12, giật cấp 13. Đến sáng sớm 26/8, bão di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn gây lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Cẩm Thủy là 19,31m, trên báo động (BĐ) 2 là 0,31m, tại trạm Giàng là 4,0m (ở mức BĐ1) và hiện đang lên.

Lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại Thạch Giám đang lên mức 66,98m, trên BĐ1 là 0,98m; trên sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh trên BĐ1 và đang xuống.

Sau nhiều giờ quần thảo, càn quét với sức gió cấp 12 giật cấp 13, bão số 5 gây ra những thiệt hại nặng nề tại Nghệ An.

Dự báo, đến 16h00 ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. Từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao sạt lở đất khu vực miền núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh.

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 6h00 ngày 26/8, bão số 5 làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 10 người bị thương; 7 nhà sập đổ (Hà Tĩnh); 6.802 nhà tốc mái, hư hại (Hà Tĩnh: 6.340); 3.094 nhà ngập…