Chân dung công ty Vũ Nam và những dự án công tại Long An

Với 35/51 gói thầu xây lắp, Công ty Vũ Nam nhanh chóng nổi lên như một "tay chơi" đầy tiềm lực trên thị trường đấu thầu công, đặc biệt tại khu vực Long An (cũ).

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Vũ Nam (Công ty Vũ Nam) đã tham gia 51 gói thầu và trúng đến 35 gói, đạt tỷ lệ thành công ấn tượng lên tới gần 70%. Tổng giá trị các gói thầu công ty đã trúng lên tới hơn 104 tỷ đồng, đặt ra một dấu hỏi lớn: đâu là bí quyết để một công ty địa phương duy trì được tỷ lệ thắng thầu cao kỷ lục; liệu khả năng tài chính của họ có thực sự đủ mạnh để thực hiện những dự án có giá trị lớn như vậy?

Công ty Vũ Nam có địa chỉ tại xã Tân Hưng (Tây Ninh) với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh lên tới 104.665.541.360 đồng. Điều đáng chú ý, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chỉ chiếm 26.494.486.000 đồng, trong khi giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tới 78.171.055.360 đồng.

Sự phụ thuộc vào các liên danh trong các gói thầu lớn là một chiến lược rõ ràng, cho phép Vũ Nam tham gia và giành chiến thắng trong các dự án có quy mô vượt quá khả năng thực hiện độc lập của mình. Với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 95.78%, Vũ Nam cho thấy một khả năng tính toán và cạnh tranh giá rất sát sao.

Dấu ấn tại Ban QLDA Tân Hưng và các dự án công

Công ty Vũ Nam không chỉ trúng thầu đơn lẻ, mà còn xây dựng một "mối duyên" đặc biệt với một số chủ đầu tư. Nổi bật nhất là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng (Ban QLDA Tân Hưng) tỉnh Long An (cũ). Theo thống kê, từ năm 2018 đến tháng 5/2025, Vũ Nam đã trúng 18 gói thầu xây lắp do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Các dự án tiêu biểu mà Vũ Nam đã trúng thầu tại Ban QLDA Tân Hưng:

Ngày 27/5, Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Tân Hưng - ông Lê Minh Tầm đã phê duyệt cho liên danh Bảo Ngọc Tân Hưng – Vũ Nam (Công ty TNHH Bảo Ngọc Tân Hưng – Công ty Vũ Nam) trúng thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Nạo vét kết hợp đắp đê và trải đá bờ Đông kênh 1/5; ngày 27/5, liên danh Công ty TNHH Bảo Ngọc Tân Hưng – Công ty Vũ Nam trúng thầu với giá 1.629.000.000 đồng thực hiện trong 270 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Nạo vét kết hợp đắp đê và trải đá bờ Đông kênh 1/6 (kênh 79 - kênh 6 Bô); ngày 20/5, liên danh Công ty TNHH Bảo Ngọc Tân Hưng – Công ty Vũ Nam trúng thầu với giá 2.019.000.000 đồng thực hiện trong 270 ngày;

Tại dự án Nạo vét kết hợp sửa bờ bắc Kênh Hậu 79 (kênh Cái Môn - kênh Tập đoàn 9), ngày 08/05, Ban QLDA Tân Hưng đã chỉ định thầu cho công ty Vũ Nam trúng với giá 467.200.000 đồng thực hiện trong 120 ngày.

Cũng trong ngày 8/5, Ban QLDA Tân Hưng đã chỉ định thầu cho Công ty Vũ Nam trúng gói thầu thuộc dự án Nạo vét kết hợp san sửa đê bao kênh hậu tuyến dân cư 831 với giá 913.500.000 đồng thực hiện trong 160 ngày.

Gói thầu thuộc dự án Tuyến dân cư Gò Pháo xã Hưng Điền B với giá trúng thầu 1.763.600.000 đồng thực hiện trong 180 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Điền với giá trúng thầu 1.335.000.000 đồng thực hiện trong 240 ngày…

Mới nhất ngày 19/8, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, gói thầu thuộc dự án Sửa chữa đê bờ Đông kênh T1 (kênh 79 – kênh T2), nơi Vũ Nam tham gia liên danh với Bảo Lộc Tân Hưng và trúng thầu với giá trị 5.405.694.000 đồng.

Tại dự án Cống kênh Bảy Được (bờ Bắc sông Long Khốt) của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh; liên danh Phát Vy – Tường Tộ - Vũ Nam (Công ty TNHH Xây dựng Phát Vy – Công Vũ Nam – Công ty TNHH MTV Tường Tộ) trúng thầu với giá 2.535.915.000 đồng thực hiện trong 210 ngày…

Nhìn vào những gói thầu trên cho thấy Vũ Nam không chỉ giới hạn ở các dự án nhỏ mà còn vươn tới các công trình hạ tầng trọng yếu. Sự hiện diện của các đối tác liên danh như Bảo Lộc Tân Hưng, Phát Vy hay Tường Tộ cũng vẽ nên một bức tranh về mạng lưới hợp tác của Vũ Nam, đây được xem là yếu tố quan trọng giúp họ mở rộng phạm vi hoạt động.