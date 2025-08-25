Công ty Nguyễn An trúng thầu 100% tại BQLDA ĐTXD Long An: Năng lực vượt trội hay "quen mặt"?

Trúng thầu tuyệt đối 12/12 gói tại Ban QLDA ĐTXD Long An, Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Nguyễn An đang cho thấy một "mối quan hệ" đặc biệt. Năng lực thực sự của nhà thầu này và tính cạnh tranh trong các gói thầu là gì?

Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (BQLDA ĐTXD Long An) đã lựa chọn Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Nguyễn An (Nguyễn An) thực hiện gói thầu "Tháo dỡ các hạng mục xây dựng" thuộc dự án tháo dỡ các Bệnh viện dã chiến sau giải thể. Tuy nhiên, khi nhìn lại toàn bộ lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này, những con số thống kê đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Công ty Nguyễn An và tỷ lệ trúng thầu 100% tại một chủ đầu tư: Góc nhìn từ gói chỉ định thầu "Tháo dỡ Bệnh viện dã chiến"

Ngày 15/08/2025, ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD Long An, đã ký Quyết định số 181/QĐ-BQLDA , phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Tháo dỡ các hạng mục xây dựng". Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Nguyễn An (MST: 1101783013) là đơn vị trúng thầu với giá 1.743.370.000 đồng thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Nguồn: MSC

Trước đó, tại Quyết định số 132/QĐ-BQLDA ngày 07/08/2025, gói thầu này có giá dự toán phần xây dựng là 1.794.964.395 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu chỉ đạt khoảng 2,87% - một con số khá khiêm tốn.

Đây là một gói thầu mang tính thời sự, tuy nhiên, nó lại là mảnh ghép mới nhất trong một bức tranh tổng thể đầy ấn tượng về hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Nguyễn An.

Năng lực nhà thầu và những con số "biết nói"

Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Nguyễn An (địa chỉ tại Phường Tân An, Tây Ninh; Giám đốc là ông Phạm Đức Thái ) được thành lập từ cuối năm 2014 với quy mô nhân sự khoảng 80 người. Dù có quy mô không quá lớn, nhưng thành tích trên thị trường đấu thầu của doanh nghiệp này lại vô cùng đáng nể.

Tính đến tháng 8/2025, Nguyễn An đã tham gia 61 gói thầu, trúng 33 gói , đạt tổng giá trị trúng thầu lên đến 93.598.512.029 đồng.

Riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu, trúng 4 gói với tổng giá trị hơn 17,3 tỷ đồng. Các gói thầu đã trúng trải dài trên nhiều lĩnh vực, cho thấy năng lực đa dạng:

• Vệ sinh công nghiệp: Gói thầu "Vệ sinh Tòa nhà, thu gom rác thải sinh hoạt..." tại Bình Dương, giá trúng thầu 9.203.186.868 đồng.

• Quản lý vận hành: Gói thầu "Quản lý vận hành để phục vụ duy trì hoạt động của Tòa nhà" cũng tại Bình Dương, giá trúng thầu 5.625.704.880 đồng.

• Xây lắp đặc thù: Gói thầu "Tháo dỡ các hạng mục xây dựng" tại Tây Ninh, giá trúng thầu 1.743.370.000 đồng.

• Bảo trì, bảo dưỡng: Gói thầu "Bảo trì thang máy, hệ thống máy lạnh,..." tại Bến Tre, giá trúng thầu 766.600.400 đồng.

Những con số này cho thấy Nguyễn An là một nhà thầu có năng lực thực sự. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại nằm ở mối quan hệ giữa nhà thầu này với một chủ đầu tư/bên mời thầu cụ thể.

"Mối quan hệ đặc biệt" với tỷ lệ trúng thầu 100%

Dữ liệu phân tích cho thấy một con số thống kê gần như không tưởng:

Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Nguyễn An đã tham gia 12 gói thầu do BQLDA ĐTXD Long An mời thầu và trúng cả 12 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị của 12 gói thầu này là 13.137.520.000 đồng. Đáng chú ý, con số này trùng khớp một cách hoàn hảo với tổng giá trị các gói chỉ định thầu mà Nguyễn An đã trúng trong lịch sử hoạt động của mình. Điều này cho thấy gần như toàn bộ các gói thầu mà Nguyễn An trúng tại BQLDA ĐTXD Long An đều thông qua hình thức chỉ định thầu.

Danh sách các gói thầu này rất đa dạng, từ tư vấn giám sát, sửa chữa hội trường, tháo dỡ, cho đến cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Sự ưu ái này đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh và minh bạch, vốn là những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Theo Khoản 1, Điều 23 của Luật Đấu thầu hiện hành, chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt như gói thầu cấp bách, gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, hoặc các gói thầu có giá trị trong hạn mức... Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định thầu 12 lần bởi cùng một chủ đầu tư, dù ở các lĩnh vực khác nhau, là một hiện tượng rất hiếm gặp và cần được xem xét một cách thấu đáo. Liệu tất cả 12 gói thầu này có đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe của pháp luật để được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không cạnh tranh?

Bên cạnh BQLDA ĐTXD Long An, Nguyễn An cũng có tần suất trúng thầu cao ở một số bên mời thầu khác như Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh (trúng 7/9 gói, tổng giá trị 32,5 tỷ đồng) và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A (trúng 3/4 gói, tổng giá trị 13,7 tỷ đồng).

Những "mối quan hệ" này đã góp phần tạo nên một bức tranh kinh doanh thành công cho Nguyễn An, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên những băn khoăn về một "sân chơi" thực sự bình đẳng cho các nhà thầu khác.

Luật sư NGUYỄN THỊ HƯƠNG, Đoàn Luật sư TP.HCM: "Trên phương diện pháp lý, mỗi quyết định chỉ định thầu có thể được giải trình là đúng quy trình và phù hợp với một điều khoản cụ thể nào đó của luật. Tuy nhiên, tinh thần của Luật Đấu thầu, đặc biệt là Luật số 22/2023/QH15, là hướng tới việc tối đa hóa cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Một khi một nhà thầu có tỷ lệ trúng 100% tại một chủ đầu tư, đặc biệt là thông qua chỉ định thầu, nó tạo ra một "vùng xám". Vấn đề không chỉ nằm ở việc tuân thủ từng câu chữ của luật trong mỗi gói thầu riêng lẻ, mà còn ở việc đảm bảo rằng không có sự ưu ái hay các mối quan hệ bất thường nào làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh chung. Sự lặp lại của một hiện tượng là một chỉ dấu thống kê quan trọng, cho thấy có thể có những vấn đề mang tính hệ thống cần được rà soát để đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch nhất."

Không thể phủ nhận năng lực của Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Nguyễn An trên thương trường. Tuy nhiên, những con số thống kê ấn tượng, đặc biệt là tỷ lệ trúng thầu 100% và sự phụ thuộc vào hình thức chỉ định thầu tại BQLDA ĐTXD Long An, là những dấu hiệu cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực để số hóa và minh bạch hóa hoạt động đấu thầu, những "mối quan hệ" đặc biệt như thế này cần được giám sát chặt chẽ hơn, không chỉ để đảm bảo hiệu quả của từng đồng vốn đầu tư công, mà còn để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào một môi trường cạnh tranh thực sự công bằng và lành mạnh.