Bạn đọc

Trương Hồng An - Minh Khôi Mỹ Quý: “Hệ sinh thái” độc quyền tại Đức Huệ?

Sự kết hợp ăn ý của “cặp đôi hoàn hảo” này đã tạo ra một "liên minh" độc quyền, thâu tóm nhiều gói thầu giá trị tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ).

An Nhiên

“Hệ sinh thái” độc quyền tại Đức Huệ?

Không phải ngẫu nhiên mà Công ty TNHH Trương Hồng An liên tục gặt hái thành công tại các gói thầu xây lắp ở huyện Đức Huệ. "Bí quyết" đến từ một mối liên kết chặt chẽ với đối tác liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý.

Cụ thể, từ năm 2021 đến 2024, công ty Trương Hồng An và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý đã liên danh trúng 5 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (Ban QLDA huyện Đức Huệ), UBND xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An (cũ); tổng giá trúng thầu với vai trò liên danh ghi nhận hơn 16,2 tỷ đồng.

Trong đó, 4/5 gói thầu duy nhất liên danh tham gia và trúng. Các gói thầu gồm:

1.jpg
2.jpg
Ông Nguyễn Minh Hiền - Giám đốc Ban QLDA huyện Đức Huệ đã ký Quyết định liên danh Trương Hồng An – Minh Khôi Mỹ Quý (Công ty TNHH Trương Hồng An – Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý) trúng thầu với giá 2.905.342.723 đồng thực hiện trong 360 ngày. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Bê tông đường từ ĐT.838B đến nhà ông 4 Huyện có giá 2.994.225.000 đồng; ngày 23/08/2024 liên danh Trương Hồng An – Minh Khôi Mỹ Quý (Công ty TNHH Trương Hồng An – Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý) được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (Ban QLDA huyện Đức Huệ) phê duyệt trúng thầu với giá 2.905.342.723 đồng thực hiện trong 360 ngày.

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bê tông đường từ nhà 9 Dốt đến nhà ông Tùng có giá 3.210.515.000 đồng của UBND xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An (cũ), liên Công ty TNHH Trương Hồng An – Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý trúng thầu với giá 3.049.823.000 đồng thực hiện trong 120 ngày.

Có 3/4 gói thầu tại Ban QLDA huyện Đức Huệ do Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Hùng Phát mời thầu, duy nhất liên danh Trương Hồng An – Minh Khôi Mỹ Quý tham gia và trúng:

Gói thầu thuộc dự án Bê tông Đường Cầu Đất nhánh 1 có giá 1.560.109.000 đồng, liên danh Trương Hồng An – Minh Khôi Mỹ Quý tham gia và trúng thầu với giá 1.414.232.000 đồng;

Gói thầu thuộc dự án Bê tông Đường Lô 4 và 01 cầu có giá dự toán 3.592.181.000 đồng, liên danh Trương Hồng An – Minh Khôi Mỹ Quý trúng thầu với giá 3.260.000.000 đồng;

Gói thầu thuộc dự án Bê tông đường từ nhà 4 Thành - 4 Dẫn với giá dự toán 6.178.863.000 đồng, liên danh Công ty TNHH Trương Hồng An – Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý trúng thầu với giá 5.668.567.000 đồng thực hiện trong 12 tháng.

Vai trò của bên mời thầu và dấu hỏi về cạnh tranh

Sự "chung thủy" của “cặp đôi hoàn hảo” Trương Hồng An - Minh Khôi Mỹ Quý trở nên nổi bật khi có tới 4 gói thầu trúng thầu tại Ban QLDA huyện Đức Huệ. 3 trong số 4 gói thầu này do Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Hùng Phát mời thầu, chỉ duy nhất liên danh tham gia và trúng thầu.

Việc một liên danh duy nhất trúng nhiều gói thầu của cùng một bên mời thầu, đặt ra câu hỏi về tính công bằng của quy trình. Sự lặp lại này không chỉ làm dấy lên nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong đấu thầu mà còn đặt ra vấn đề về việc sử dụng ngân sách nhà nước một cách hiệu quả. Khi không có sự cạnh tranh, liệu giá trúng thầu có thực sự là mức giá tối ưu nhất?

#Trương Hồng An #Minh Khôi Mỹ Quý #Công ty TNHH Trương Hồng An #đức huệ #long an #Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Hùng Phát

