Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Chân dung Công ty Nam Đạt: Nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần tuyệt đối

Tham gia 33 gói thầu, trúng 32 gói, tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Công ty Nam Đạt đang nổi lên như một "hiện tượng" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại TP HCM

Hải Đăng - HD

Trong giới nhà thầu xây lắp, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Nam Đạt (Công ty Nam Đạt) đang là một cái tên gây chú ý đặc biệt với một hồ sơ năng lực "trong mơ": tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối và tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

snapedit-1754879017618.jpg
Ảnh minh họa

Hồ sơ năng lực "khủng" và những "sân nhà" quen thuộc

Công ty Nam Đạt (MST: 0305866604; địa chỉ tại số 2/85 đường TL13, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM cũ ) do ông Nguyễn Duy Tấn làm Giám đốc, được thành lập từ năm 2012.

Theo dữ liệu PV Tri thức & Cuộc sống thu thập được, lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này đặc biệt ấn tượng. Cụ thể, Công ty Nam Đạt đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu, trong đó trúng tới 32 gói, 1 gói chưa có kết quả và không trượt gói nào. Tổng giá trị các gói thầu mà Nam Đạt đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến con số 368.449.740.730 đồng.

Sự thành công của Nam Đạt thể hiện rõ nét tại các dự án do hai đơn vị chủ đầu tư công là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (Ban QLDA Quận 12) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (Ban QLDA huyện Hóc Môn) quản lý.

Tại Ban QLDA Quận 12, Nam Đạt cho thấy sự thống trị tuyệt đối khi tham gia 12 gói thầu và trúng cả 12, đạt tỷ lệ thắng 100%. Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, Nam Đạt đã trúng các gói thầu lớn tại đây như: Gói thầu Xây lắp 1 - Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Kinh (trúng thầu giá 48,9 tỷ đồng) và Gói thầu Xây lắp – Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Lớn (trúng thầu giá 32,2 tỷ đồng).

Tại Ban QLDA huyện Hóc Môn, Nam Đạt cũng là một cái tên quen thuộc. Mới đây nhất, tại Gói thầu XL trị giá 46,1 tỷ đồng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo rạch Bọng Bầu (Mã TBMT: IB2500275761-00), liên danh do Nam Đạt đứng đầu là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ. Trước đó, Nam Đạt đã trúng Gói thầu XL thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa rạch Vựa Khạp (Mã TBMT: IB2500248861) với giá 18,5 tỷ đồng.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu cao cho thấy họ có năng lực tốt và chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý và giám sát, một tỷ lệ thắng gần 100%, đặc biệt là sự thống trị tuyệt đối tại một bên mời thầu cụ thể, luôn là một dấu hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng. Cần phải phân tích sâu hơn về bối cảnh của các gói thầu đó: tính cạnh tranh ra sao, các đối thủ là ai, và có hay không các mối quan hệ "thân hữu" với chủ đầu tư hoặc bên mời thầu. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá tính minh bạch của cả một quá trình."

Vậy, "bí quyết" thành công của Công ty Nam Đạt đến từ đâu? Phải chăng chỉ là năng lực vượt trội, hay còn có những yếu tố nào khác đằng sau những con số ấn tượng này?

(Còn tiếp)

#Công ty Nam Đạt #gói thầu #xây lắp #đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Đối thủ “sảy chân” vì những lỗi sơ đẳng, Nhựt Tiệp thuận lợi chiến thắng

Trong nhiều gói thầu xây lắp tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ), Công ty Nhựt Tiệp thuận lợi chiến thắng do đối thủ mắc các lỗi cơ bản như cam kết tín dụng...

Lỗi bảo lãnh, cam kết: "Vấp ngã" ngay từ vòng gửi xe

Trong gói thầu của Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (cũ) do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A mời thầu:

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu chiếu sáng tại Bình Dương: Nhà thầu kiến nghị tiêu chí 'lạ', giá dự thầu chênh 35%

Một gói thầu nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) đang gây xôn xao khi hồ sơ mời thầu vướng kiến nghị vì đưa ra các tiêu chí kỹ thuật chuẩn châu Âu, giá dự thầu của các nhà thầu chênh lệch tới 1,4 tỷ đồng

Hoạt động đấu thầu qua mạng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, luôn là tâm điểm giám sát của xã hội. Mới đây, một gói thầu tại Bàu Bàng (Bình Dương cũ) vướng kiến nghị, đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của bên mời thầu và tính cạnh tranh thực chất của cuộc chơi.

Ngày 20/06/2025, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Thi công xây lắp" (Mã TBMT: IB2500262172), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500142620 của dự án "Nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường Lai Uyên 02, 10, 12, 17, 18, 20, 31, 37, 41, 44, 51, 57, 58, 71, 73, 76, 78, 79, 102, 103" tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ)

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu Thủy lợi Bến Tre: Chấn Hưng và đối tác 'một mình một ngựa' về đích

Liên danh Công ty Chấn Hưng và Thủy lợi Hà Nội là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu trị giá 12,5 tỷ của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 2,57%.

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long (mới) chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của Bến Tre và Trà Vinh, một gói thầu xây lắp trên địa bàn Bến Tre (cũ) đã có kết quả. Đáng chú ý, một liên danh quen thuộc đã trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo Quyết định số 541/QĐ-CTTL được ký ngày 06/08/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre (nay là một đơn vị hoạt động thuộc tỉnh Vĩnh Long mới) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500314243-00).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới