Chân dung Công ty Nam Đạt: Nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần tuyệt đối

Tham gia 33 gói thầu, trúng 32 gói, tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Công ty Nam Đạt đang nổi lên như một "hiện tượng" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại TP HCM

Trong giới nhà thầu xây lắp, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Nam Đạt (Công ty Nam Đạt) đang là một cái tên gây chú ý đặc biệt với một hồ sơ năng lực "trong mơ": tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối và tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hồ sơ năng lực "khủng" và những "sân nhà" quen thuộc

Công ty Nam Đạt (MST: 0305866604; địa chỉ tại số 2/85 đường TL13, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM cũ ) do ông Nguyễn Duy Tấn làm Giám đốc, được thành lập từ năm 2012.

Theo dữ liệu PV Tri thức & Cuộc sống thu thập được, lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này đặc biệt ấn tượng. Cụ thể, Công ty Nam Đạt đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu, trong đó trúng tới 32 gói, 1 gói chưa có kết quả và không trượt gói nào. Tổng giá trị các gói thầu mà Nam Đạt đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến con số 368.449.740.730 đồng.

Sự thành công của Nam Đạt thể hiện rõ nét tại các dự án do hai đơn vị chủ đầu tư công là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (Ban QLDA Quận 12) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (Ban QLDA huyện Hóc Môn) quản lý.

Tại Ban QLDA Quận 12, Nam Đạt cho thấy sự thống trị tuyệt đối khi tham gia 12 gói thầu và trúng cả 12, đạt tỷ lệ thắng 100%. Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, Nam Đạt đã trúng các gói thầu lớn tại đây như: Gói thầu Xây lắp 1 - Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Kinh (trúng thầu giá 48,9 tỷ đồng) và Gói thầu Xây lắp – Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Lớn (trúng thầu giá 32,2 tỷ đồng).

Tại Ban QLDA huyện Hóc Môn, Nam Đạt cũng là một cái tên quen thuộc. Mới đây nhất, tại Gói thầu XL trị giá 46,1 tỷ đồng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo rạch Bọng Bầu (Mã TBMT: IB2500275761-00), liên danh do Nam Đạt đứng đầu là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ. Trước đó, Nam Đạt đã trúng Gói thầu XL thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa rạch Vựa Khạp (Mã TBMT: IB2500248861) với giá 18,5 tỷ đồng.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu cao cho thấy họ có năng lực tốt và chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý và giám sát, một tỷ lệ thắng gần 100%, đặc biệt là sự thống trị tuyệt đối tại một bên mời thầu cụ thể, luôn là một dấu hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng. Cần phải phân tích sâu hơn về bối cảnh của các gói thầu đó: tính cạnh tranh ra sao, các đối thủ là ai, và có hay không các mối quan hệ "thân hữu" với chủ đầu tư hoặc bên mời thầu. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá tính minh bạch của cả một quá trình."

Vậy, "bí quyết" thành công của Công ty Nam Đạt đến từ đâu? Phải chăng chỉ là năng lực vượt trội, hay còn có những yếu tố nào khác đằng sau những con số ấn tượng này?

(Còn tiếp)