Đối thủ “sảy chân” vì những lỗi sơ đẳng, Nhựt Tiệp thuận lợi chiến thắng

Trong nhiều gói thầu xây lắp tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ), Công ty Nhựt Tiệp thuận lợi chiến thắng do đối thủ mắc các lỗi cơ bản như cam kết tín dụng...

Lỗi bảo lãnh, cam kết: "Vấp ngã" ngay từ vòng gửi xe

Trong gói thầu của Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (cũ) do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A mời thầu:

Gói thầu thi công xây dựng Bê tông đường từ Bình Hòa Bắc đến đường Cây Gáo tại có giá gói thầu 8.353.366.000 đồng, liên danh Công ty TNHH Huy Hoàng Đức Huệ - Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 7.918.924.000 đồng thực hiện trong 540 ngày. Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, hai đối thủ bị loại vì những sai sót cơ bản:

Nguồn: MSC

• Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Phước Hưng bị đánh giá không đạt vì "nộp bảo lãnh dự thầu không đúng yêu cầu". Cụ thể, bảo lãnh không đúng tên công trình và không đáp ứng giá trị theo yêu cầu.

• Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu cũng không đạt vì "nộp cam kết bảo đảm dự thầu không đúng yêu cầu". Thay vì thư bảo lãnh từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, nhà thầu này chỉ nộp cam kết, không tuân thủ quy định.

Tương tự, tại gói thầu thi công xây dựng Tuyến 15 (đoạn nhánh) có giá 1.479.742.000 đồng, Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp cũng là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu. Các đối thủ bị loại vì:

• Công ty TNHH MTV Ngọc Chắt bị loại vì “không có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng” theo yêu cầu của E-HSMT.

• Công ty TNHH Một thành viên XD – TM – DV Minh Khôi Mỹ Quý bị loại vì “cam kết cấp tín dụng của ngân hàng không đáp ứng yêu cầu”, cụ thể là không đúng tên dự án.

Gói thầu Sửa chữa đường ra cánh đồng lúa ấp Bình Lợi của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Hòa (cũ), Công ty Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 3.670.331.622 đồng thực hiện trong 180 ngày: Công ty TNHH Lê Vũ VTC bị loại vì nộp bảo lãnh dự thầu dành cho một gói thầu khác, không phải gói thầu đang xét. Nhà thầu này cũng không kèm theo tài liệu chứng minh là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ.

Yếu kém về kỹ thuật và sự thiếu cẩn trọng trong hồ sơ?

Các trường hợp bị loại không chỉ dừng lại ở vấn đề pháp lý hay tài chính mà còn cả về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm:

Tại gói thầu Bê tông tuyến Quãng Hữu (bờ Bắc) có giá gói thầu 2.260.270.00 đồng của Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Bình bị xếp hạng không đạt về kỹ thuật. Báo cáo đánh giá chỉ ra nhà thầu này đã hiểu sai bản chất gói thầu, từ “cung ứng vật tư thi công” thành “trực tiếp thi công”, dẫn đến hồ sơ không phù hợp.

Hay ở gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyến 15,16 có giá gói thầu 12.335.517.000 đồng, liên danh Nhựt Tiệp - Huỳnh Kha trúng thầu, trong khi Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Báo cáo đánh giá chỉ rõ nhà thầu này nộp văn bằng hết hiệu lực, kê khai kinh nghiệm không phù hợp và thiếu tài liệu chứng minh thiết bị thi công.

Những lý do bị loại cho thấy một khoảng cách lớn về sự chuyên nghiệp và cẩn trọng giữa các nhà thầu. Liệu các hồ sơ mời thầu có những yêu cầu quá phức tạp, tạo rào cản vô hình cho các nhà thầu nhỏ? Hay chính các nhà thầu đã thiếu sự chuẩn bị cần thiết, tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực và sự tỉ mỉ hơn như Nhựt Tiệp giành chiến thắng?