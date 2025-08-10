Gói thầu Thủy lợi Bến Tre: Chấn Hưng và đối tác 'một mình một ngựa' về đích

Liên danh Công ty Chấn Hưng và Thủy lợi Hà Nội là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu trị giá 12,5 tỷ của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 2,57%.

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long (mới) chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của Bến Tre và Trà Vinh, một gói thầu xây lắp trên địa bàn Bến Tre (cũ) đã có kết quả. Đáng chú ý, một liên danh quen thuộc đã trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo Quyết định số 541/QĐ-CTTL được ký ngày 06/08/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre (nay là một đơn vị hoạt động thuộc tỉnh Vĩnh Long mới) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500314243-00).

Nguồn MSC

Gói thầu thuộc dự án Khắc phục sạt lở bờ bao cồn Phú Đa tại huyện Chợ Lách (thuộc địa phận tỉnh Bến Tre cũ), có giá trị 12.587.153.674 VND. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Cồn Phú Đa với giá 12.263.557.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 2,57%.

Chấn Hung và Thủy lợi Hà Nội Đối tác hay đối thủ?

Liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng (MSDN: 1300340344, có trụ sở tại Vĩnh Long) và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng giao thông Thủy lợi Hà Nội. Mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp này trên thị trường đấu thầu đặc biệt phức tạp.

Dữ liệu cho thấy, đây là một "cặp bài trùng" khi Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng giao thông Thủy lợi Hà Nội là đối tác liên danh thường xuyên nhất của Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng. Họ đã "bắt tay" nhau trong 14 gói thầu, và trúng tới 11 gói.

Tuy nhiên, trên một mặt trận khác, họ lại là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Dữ liệu ghi nhận hai công ty này đã từng đối đầu với nhau trong 11 gói thầu khác.

Việc các nhà thầu vừa hợp tác, vừa cạnh tranh là điều bình thường trên thương trường. Tuy nhiên, khi một liên danh như vậy tham gia và trúng thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất, nó đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và sự tối ưu hiệu quả vốn đầu tư công.

Năng lực và vị thế trong tỉnh Vĩnh Long mới

Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng, do ông Dương Văn Phương làm Giám đốc, là một nhà thầu có kinh nghiệm dày dạn. Công ty đã tham gia 53 gói thầu và trúng 36 gói , với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên đến hơn 2.480 tỷ đồng. Năng lực lõi của công ty là lĩnh vực Xây lắp các công trình thủy lợi, đê kè, giao thông nông thôn.

Việc sáp nhập tỉnh dường như càng củng cố vị thế của các "ông lớn" này. Dữ liệu lịch sử cho thấy Chấn Hưng có quan hệ mật thiết với các Ban QLDA lớn trên địa bàn cả Bến Tre (cũ) và Trà Vinh (cũ). Đơn cử, công ty đã trúng 10/12 gói thầu tham gia tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Với việc hai "sân nhà" này nay đã hợp nhất vào Vĩnh Long, địa bàn hoạt động sở trường của Chấn Hưng và các đối tác nay đã trở thành một địa bàn thống nhất, rộng lớn, hứa hẹn tạo ra lợi thế lớn trong các cuộc thầu sắp tới.

Đấu thầu rộng rãi một nhà thầu: Một nhà thầu tham gia?

Về mặt pháp lý, việc gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu vẫn có thể diễn ra. Khoản 4, Điều 17 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cho phép mở thầu ngay cả khi có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ qua mạng. Nếu nhà thầu duy nhất này đáp ứng yêu cầu, họ vẫn được xem xét trúng thầu.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long nhận định:

"Về mặt pháp lý, quy trình là không sai. Tuy nhiên, trong bối cảnh hành chính mới, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Vĩnh Long (mới) cần đặc biệt quan tâm để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất. Việc chỉ một nhà thầu tham gia, dù không sai luật, nhưng đã không đạt được mục tiêu về hiệu quả kinh tế. Tỉnh cần có cơ chế để khuyến khích, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu hơn nữa tham gia vào các dự án đầu tư công, tránh tình trạng các gói thầu rơi vào tay một nhóm nhỏ các doanh nghiệp quen thuộc, dù là trước hay sau khi sáp nhập."