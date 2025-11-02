Chặn bắt quái xế mang dao trên đường phố Hà Nội

Đấu tranh tại chỗ, K và T cùng khai trước đó, họ mua dao nhọn ở chợ rồi để trong cốp xe để mang đi phòng thân.

Ngày 2/11, Tổ công tác Y8/KH141 Công an TP Hà Nội cho biết vừa bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tàng trữ hung khí cho Công an phường Hai Bà Trưng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 1/11, Tổ công tác Y8/KH141 làm nhiệm vụ tại Phố Huế (phường Hai Bà Trưng) phát hiện hai nam thanh niên trên xe máy biển số 29AC-791.XX không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh trên đường nên ra hiệu dừng xử lý. Thấy CSGT, người điều khiển xe là B.H.K (SN 2010, sinh viên cao đẳng) cho xe quay đầu bỏ chạy ngược chiều Phố Huế (tuyến này là đường một chiều).

Hành vi của hai quái xế gây nguy hiểm cho người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nên lực lượng chức năng đã đón lõng, chặn bắt các đối tượng. Sau khi dừng xe, lực lượng cảnh sát hình sự của Tổ công tác Y8 kiểm tra hành chính và phát hiện trong cốp xe của K có một dao nhọn. Thanh niên ngồi sau tự khai tên là N.A.T (SN 2010, sinh viên cao đẳng).

Đấu tranh tại chỗ, K và T cùng khai trước đó, họ mua dao nhọn ở chợ rồi để trong cốp xe để mang đi phòng thân. Tại thời điểm kiểm tra, hai thanh niên cũng không xuất trình giấy đăng ký xe. Công an phường Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, xác minh nguồn gốc phương tiện và vật chứng liên quan để xử lý.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản