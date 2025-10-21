Hà Nội

Xã hội

Bắt gần 50 'quái xế' cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên với gần 50 đối tượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội.

Thanh Hà

Ngày 21/10, thông tin từ Công an xã Tân Kỳ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ 02 nhóm thanh thiếu niên với gần 50 đối tượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc.

images2049978-2-1.jpg
02 nhóm thanh thiếu niên với gần 50 đối tượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc.

02 nhóm thanh, thiếu niên này có độ tuổi từ 14 đến 19 có hộ khẩu thường trú tại các xã: Tiên Đồng; Tân Kỳ; Tân An; Nghĩa Hành; Đô Lương; Văn Hiến; Bạch Hà (tỉnh Nghệ An).

Theo đó, xuất phát từ những lời thách thức trên mạng xã hội, tối 18/10/2025, nhóm 13 đối tượng thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, trú tại các xã Đô Lương, Văn Hiến, Bạch Hà (huyện Đô Lương cũ), chuẩn bị 01 thanh kiếm, dao tự chế và vỏ chai bia thủy tinh. Trong khi đó, nhóm 34 đối tượng, tuổi đời từ 14 đến 19, trú tại các xã: Tiên Đồng, Tân Kỳ, Tân An, Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ cũ) đi trên 17 xe mô tô chuẩn bị 01 gậy đánh bóng chày, 03 kiếm, nỏ bắn đạn bi sắt, 01 típ sắt, 01 gậy botoog (gậy 3 khúc) …hẹn nhau tại địa bàn xã Tân Kỳ để giải quyết mâu thuẫn.

images2049979-2-3.jpg
Triệu tập và bắt giữ các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều khiển xe mô tô cả 02 nhóm đều không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng, mang theo một số hung khí di chuyển với tốc độ cao trên đường, gây mất an ninh trật tự.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Kỳ chủ trì, phối hợp với Công an các xã: Nghĩa Hành, Tân An, Tiên Đồng và Tổ 373 địa bàn (huyện Tân Kỳ cũ) đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng có liên quan.

images2049981-2-2.jpg
Tang vật thu giữ.

Đến ngày 20/10, Cơ quan Công an đã triệu tập, bắt giữ 47 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an xã Tân Kỳ đang củng cố hồ sơ và tạm giữ hình sự 24 thanh, thiếu niên để xử lý theo quy định của pháp luật.

