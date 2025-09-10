Chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu hơn 600 tỷ tại BV Nhân dân Gia Định?

Sau gần 5 năm khởi công, gói thầu 604,960 tỷ đồng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đứng trước nguy cơ chấm dứt hợp đồng. Vì sao liên danh Thành Đô - Thành Phong lại "buông" thi công?

Gói thầu 600 tỷ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM): Vì sao Liên danh Thành Đô - Thành Phong bị đề nghị chấm dứt hợp đồng?

Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng, thay thế khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đang đối mặt với nguy cơ chấm dứt hợp đồng sau hơn 5 năm khởi công. Đến nay, gói thầu này đã chậm tiến độ hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị này đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Nhân dân Gia Định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công gói thầu trên. Lý do được đưa ra là đơn vị thi công không đảm bảo yêu cầu về nguồn vốn, nhân lực và tiến độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và tiến độ của Dự án.

Sở Xây dựng yêu cầu Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu để hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM – đơn vị được ủy thác quản lý Dự án – cho biết đang phối hợp cùng Bệnh viện để hoàn thiện hồ sơ. Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng xác nhận tình trạng nhà thầu không thi công trong thời gian dài.

Ngày 11/3/2020, Giám đốc TS.BS Nguyễn Anh Dũng đã ký Quyết định số 152/QĐ-BVNDGÐ cho liên danh Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thành Đô – Công ty cổ phần TPS Thành Phong đã trúng thầu. Gói thầu này có giá trị 604,960 tỷ đồng , và liên danh đã trúng thầu với giá 604,181 tỷ đồng. Hợp đồng có thời gian thực hiện là 390 ngày kể từ ngày khởi công.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, Dự án đã gặp phải hàng loạt khó khăn kéo dài. Cụ thể, trong quá trình thi công phải điều chỉnh phần ngầm và giải pháp thi công. Đến tháng 3/2021, Sở Xây dựng mới phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán phần ngầm điều chỉnh. Tuy nhiên, Dự án tiếp tục ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công tác triển khai xây lắp sau dịch cũng bị gián đoạn do khó khăn về nguồn cung thiết bị, chủ yếu phải nhập khẩu. Tại thời điểm năm 2022, nhà thầu cam kết nỗ lực hoàn thành công trình vào 30/6/2025, nhưng đến nay, gói thầu vẫn án binh bất động.

Cũng tại dự án này, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thành Đô còn trúng thêm một gói thầu khác có giá 45,509 tỷ đồng vào tháng 9/2022. Theo Quyết định số 1617 QĐ-BVNDGÐ được ký bởi Giám đốc TS.BS. Nguyễn Hoàng Hải, gói thầu này có tên là Xây lắp, cung cấp và lắp đặt: Hệ thống khí sạch; hệ thống chữa cháy tự động FM200; Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Thành Đô đã thắng thầu với giá 45,322 tỷ đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Theo báo cáo đánh giá, Thành Đô là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu này.

Đáng chú ý, báo cáo đánh giá cũng nêu ra một kiến nghị của đơn vị tư vấn đến chủ đầu tư về việc thương thảo khối lượng công việc "Lắp đặt Ống thép đen DN-80 dày 5.49mm". Nguyên nhân là do khối lượng mời thầu trong hồ sơ được duyệt là 1,528 đơn vị tính 100m³, nhưng khi nhập vào hệ thống lại là 15,28. Đơn vị tư vấn đã kiến nghị điều chỉnh lại khối lượng cho phù hợp với hồ sơ thiết kế.

Năng lực và kinh nghiệm của Liên danh Thành Đô - Thành Phong

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thành Đô có địa chỉ tại Phường Bình Lợi Trung, TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa và xây lắp. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Quốc Trí.

Về kinh nghiệm đấu thầu, Thành Đô đã tham gia tổng cộng 52 gói thầu, trong đó trúng 32 gói và trượt 20 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến 2.004,623 tỷ đồng. Riêng với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 1.065,777 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 938,846 tỷ đồng (tính tổng giá trị của tất cả thành viên liên danh).

Công ty này cũng cho thấy khả năng cạnh tranh cao với tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia là 79.97% và tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 99.63% (chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).

Thành Đô đã chứng minh năng lực qua việc trúng nhiều gói thầu quy mô trung bình và lớn trong giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm:

Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Trường Mẫu giáo Tân Nhựt (ấp 6): Giá trúng thầu 37,609 tỷ đồng (tháng 8/2025).

Gói thầu số 1 Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án Đường từ cầu Ủy ban xã An Bình - Giáp Hòa Ninh, xã An Bình, huyện Long Hồ: Giá 27,597 tỷ đồng (tháng 7/2024).

Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên: Giá trúng thầu 34,474 tỷ đồng (tháng 10/2023, trong liên danh).

Gói thầu số 12 Thi công xây lắp hạng mục: tháo dỡ hiện trạng và thi công các hạng mục xây lắp + thử tĩnh thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn II: Khối Nhi 200 giường: Giá 212,606 tỷ đồng (năm 2021).

Công ty Cổ phần TPS Thành Phong có địa chỉ tại Đường Số 23, Khu Phố 33, TP. HCM, chuyên về lĩnh vực xây lắp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Phong.

Về kinh nghiệm đấu thầu, Thành Phong đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 31 gói và trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt 1.710,344 tỷ đồng. Với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 972,026 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 738,317 tỷ đồng (tính tổng giá trị của tất cả thành viên liên danh).

Thành Phong cũng thể hiện khả năng cạnh tranh cao với tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia là 78.39% và tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 100.03% (chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).

Từ thời điểm tháng 3/2021 trở về trước, Công ty CP TPS Thành Phong đã trúng nhiều gói thầu lớn như:

Gói thầu Xây lắp (1.1+1.2+1.3) thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới Nhì: 66,735 tỷ đồng.

Gói thầu Xây lắp 1 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Bà The (đoạn từ cầu Mụ Duyên đến rạch Giao Khẩu), phường Thạnh Xuân, Quận 12: Giá trúng thầu 51,833 tỷ đồng.

Gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Trường Trung cấp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh: 169,618 tỷ đồng.

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Thuận Kiều: 70,617 tỷ đồng.

Vì sao Liên danh Thành Đô - Thành Phong lại "buông" thi công Gói thầu quan trọng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong khi cả hai thành viên đều có kinh nghiệm và trúng nhiều gói thầu lớn khác? Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có phản hồi chính thức từ phía nhà thầu.