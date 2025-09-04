Gói thầu 1,7 tỷ tại Cấp nước Gia Định: Áp dụng quy định mới chỉ định thầu

Việc Công ty Cấp nước Gia Định chỉ định thầu gói 1,7 tỷ đồng là do vận dụng kịp thời Nghị định 214/2025/NĐ-CP mới có hiệu lực, phù hợp quy định pháp luật.

Mới đây, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang thực hiện gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" với giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Sự thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu đã được làm rõ là do chủ đầu tư đã kịp thời cập nhật và vận dụng các quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, một bước đi phù hợp nhằm tối ưu hóa quy trình và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sự thay đổi phù hợp với quy định mới của Chính phủ

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa ống mục tại Quận Bình Thạnh cho thấy sự linh hoạt của chủ đầu tư trong việc thích ứng với thay đổi của chính sách pháp luật.

Cụ thể, vào ngày 23/07/2025, tại Quyết định số 96/QĐ-GĐ, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức là "Đấu thầu rộng rãi". Việc lập kế hoạch này diễn ra trước thời điểm Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

Đến ngày 04/08/2025, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu chính thức có hiệu lực. Nghị định này đã mang đến những thay đổi quan trọng, đặc biệt là các quy định về chỉ định thầu.

Vận dụng quy định mới, đến ngày 28/08/2025, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, đã ký Quyết định số 403/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang (MST: 0317793904). Giá trúng thầu là 1.509.549.617 đồng, thời gian thực hiện 30 ngày.

Quyết định số 403/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang. Nguồn: MSC

Luận giải cho sự thay đổi này nằm ở Khoản 4, Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong đó quy định cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với "gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng". Với giá gói thầu được duyệt là 1.704.330.213 đồng, việc Cấp nước Gia Định chuyển sang hình thức chỉ định thầu là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và phù hợp với quy định hiện hành.

Năng lực nhà thầu Hiền Minh Trang qua các con số

Đơn vị được chỉ định thầu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang, do ông Nguyễn Hùng Minh làm Giám đốc, là một doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp các công trình cấp nước. Theo dữ liệu, công ty đã tham gia tổng cộng 23 gói thầu, trong đó trúng 16 gói, cho thấy một tỷ lệ thành công đáng kể. Tổng giá trị các gói thầu mà Hiền Minh Trang đã trúng với vai trò độc lập là 11.633.351.868 đồng.

Đi sâu vào hoạt động trong năm 2025, năng lực và kinh nghiệm của Hiền Minh Trang tiếp tục được thể hiện qua nhiều gói thầu:

Ngày 29/08/2025: Trúng gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định với giá 1.509.549.617 đồng qua hình thức chỉ định thầu.

Ngày 07/07/2025: Trúng gói thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với giá 323.567.000 đồng, cũng qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 19/05/2025: Trúng gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình" tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với giá 716.248.000 đồng, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bên cạnh những gói thầu đã trúng, dữ liệu cũng cho thấy mức độ cạnh tranh cao trên thị trường. Cũng trong năm 2025, Hiền Minh Trang đã trượt một số gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chẳng hạn như gói thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố ngày 29/08/2025 và ngày 19/03/2025. Điều này cho thấy sự thành công của công ty trong năm 2025 gắn liền với việc được các chủ đầu tư lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu, phù hợp với các quy định mới cho phép đối với các gói thầu có giá trị không lớn.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý: Vận dụng quy định mới để tối ưu hóa quy trình

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, đưa ra nhận định chuyên môn: "Hệ thống pháp luật về đấu thầu liên tục được cập nhật để phù hợp với thực tiễn, hướng tới mục tiêu cao nhất là hiệu quả kinh tế và rút ngắn thời gian triển khai dự án. Nghị định 214/2025/NĐ-CP là một văn bản quan trọng, thể hiện rõ tinh thần này".

Phân tích về trường hợp của Cấp nước Gia Định, Luật sư Vinh cho rằng: "Việc chủ đầu tư cập nhật và áp dụng quy định mới tại Điều 78 của Nghị định 214 là một ví dụ điển hình cho việc vận dụng kịp thời chính sách pháp luật. Quy định cho phép chỉ định thầu các gói thầu xây lắp dưới 2 tỷ đồng nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức đấu thầu, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án có quy mô không lớn".

Luật sư Vinh nhấn mạnh thêm: "Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy chủ đầu tư đã chủ động nghiên cứu và áp dụng pháp luật để đưa dự án vào thực hiện sớm hơn. Miễn là việc lựa chọn nhà thầu được chỉ định vẫn dựa trên các tiêu chí rõ ràng về năng lực, kinh nghiệm và đảm bảo một mức giá hợp lý, cạnh tranh, thì việc làm này hoàn toàn ủng hộ tinh thần cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và Luật Đấu thầu."

Câu chuyện tại gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định cho thấy sự vận động của đời sống kinh tế - xã hội luôn gắn liền với sự thay đổi của chính sách pháp luật. Việc chủ đầu tư linh hoạt áp dụng các quy định mới không chỉ thể hiện sự tuân thủ pháp luật mà còn cho thấy nỗ lực trong việc tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Trong bối cảnh mới, việc các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật sẽ là chìa khóa để đảm bảo các dự án được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch, góp phần vào sự phát triển chung.