Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu 1,7 tỷ tại Cấp nước Gia Định: Áp dụng quy định mới chỉ định thầu

Việc Công ty Cấp nước Gia Định chỉ định thầu gói 1,7 tỷ đồng là do vận dụng kịp thời Nghị định 214/2025/NĐ-CP mới có hiệu lực, phù hợp quy định pháp luật.

Hải Đăng - Mai Hạ

Mới đây, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang thực hiện gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" với giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Sự thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu đã được làm rõ là do chủ đầu tư đã kịp thời cập nhật và vận dụng các quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, một bước đi phù hợp nhằm tối ưu hóa quy trình và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sự thay đổi phù hợp với quy định mới của Chính phủ

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa ống mục tại Quận Bình Thạnh cho thấy sự linh hoạt của chủ đầu tư trong việc thích ứng với thay đổi của chính sách pháp luật.

Cụ thể, vào ngày 23/07/2025, tại Quyết định số 96/QĐ-GĐ, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức là "Đấu thầu rộng rãi". Việc lập kế hoạch này diễn ra trước thời điểm Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

Đến ngày 04/08/2025, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu chính thức có hiệu lực. Nghị định này đã mang đến những thay đổi quan trọng, đặc biệt là các quy định về chỉ định thầu.

Vận dụng quy định mới, đến ngày 28/08/2025, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, đã ký Quyết định số 403/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang (MST: 0317793904). Giá trúng thầu là 1.509.549.617 đồng, thời gian thực hiện 30 ngày.

qd-1-4443.jpg
qd-2-2307.jpg
Quyết định số 403/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang. Nguồn: MSC

Luận giải cho sự thay đổi này nằm ở Khoản 4, Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong đó quy định cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với "gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng". Với giá gói thầu được duyệt là 1.704.330.213 đồng, việc Cấp nước Gia Định chuyển sang hình thức chỉ định thầu là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và phù hợp với quy định hiện hành.

Năng lực nhà thầu Hiền Minh Trang qua các con số

Đơn vị được chỉ định thầu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hiền Minh Trang, do ông Nguyễn Hùng Minh làm Giám đốc, là một doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp các công trình cấp nước. Theo dữ liệu, công ty đã tham gia tổng cộng 23 gói thầu, trong đó trúng 16 gói, cho thấy một tỷ lệ thành công đáng kể. Tổng giá trị các gói thầu mà Hiền Minh Trang đã trúng với vai trò độc lập là 11.633.351.868 đồng.

Đi sâu vào hoạt động trong năm 2025, năng lực và kinh nghiệm của Hiền Minh Trang tiếp tục được thể hiện qua nhiều gói thầu:

  • Ngày 29/08/2025: Trúng gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định với giá 1.509.549.617 đồng qua hình thức chỉ định thầu.
  • Ngày 07/07/2025: Trúng gói thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với giá 323.567.000 đồng, cũng qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.
  • Ngày 19/05/2025: Trúng gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình" tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với giá 716.248.000 đồng, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bên cạnh những gói thầu đã trúng, dữ liệu cũng cho thấy mức độ cạnh tranh cao trên thị trường. Cũng trong năm 2025, Hiền Minh Trang đã trượt một số gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chẳng hạn như gói thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố ngày 29/08/2025 và ngày 19/03/2025. Điều này cho thấy sự thành công của công ty trong năm 2025 gắn liền với việc được các chủ đầu tư lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu, phù hợp với các quy định mới cho phép đối với các gói thầu có giá trị không lớn.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý: Vận dụng quy định mới để tối ưu hóa quy trình

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, đưa ra nhận định chuyên môn: "Hệ thống pháp luật về đấu thầu liên tục được cập nhật để phù hợp với thực tiễn, hướng tới mục tiêu cao nhất là hiệu quả kinh tế và rút ngắn thời gian triển khai dự án. Nghị định 214/2025/NĐ-CP là một văn bản quan trọng, thể hiện rõ tinh thần này".

Phân tích về trường hợp của Cấp nước Gia Định, Luật sư Vinh cho rằng: "Việc chủ đầu tư cập nhật và áp dụng quy định mới tại Điều 78 của Nghị định 214 là một ví dụ điển hình cho việc vận dụng kịp thời chính sách pháp luật. Quy định cho phép chỉ định thầu các gói thầu xây lắp dưới 2 tỷ đồng nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức đấu thầu, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án có quy mô không lớn".

Luật sư Vinh nhấn mạnh thêm: "Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy chủ đầu tư đã chủ động nghiên cứu và áp dụng pháp luật để đưa dự án vào thực hiện sớm hơn. Miễn là việc lựa chọn nhà thầu được chỉ định vẫn dựa trên các tiêu chí rõ ràng về năng lực, kinh nghiệm và đảm bảo một mức giá hợp lý, cạnh tranh, thì việc làm này hoàn toàn ủng hộ tinh thần cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và Luật Đấu thầu."

Câu chuyện tại gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định cho thấy sự vận động của đời sống kinh tế - xã hội luôn gắn liền với sự thay đổi của chính sách pháp luật. Việc chủ đầu tư linh hoạt áp dụng các quy định mới không chỉ thể hiện sự tuân thủ pháp luật mà còn cho thấy nỗ lực trong việc tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Trong bối cảnh mới, việc các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật sẽ là chìa khóa để đảm bảo các dự án được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch, góp phần vào sự phát triển chung.

#Nghị định 214/2025/NĐ-CP #Công ty Cấp nước Gia Định #Công ty Hiền Minh Trang #Cung cấp vật tư và thi công xây dựng

Bài liên quan

Bạn đọc

Hạ tầng An Phát trúng gói thầu 1,84 tỷ đồng tại Cấp nước Gia Định

Công ty Cấp nước Gia Định phê duyệt cho Công ty Hạ Tầng An Phát trúng gói thầu cung cấp vật tư và xây dựng hơn 1,63 tỷ đồng, tiết kiệm 11,4% so với giá gói thầu

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng An Phát vừa được Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lựa chọn thực hiện gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng trị giá hơn 1,63 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là một nhà thầu có tần suất tham gia và trúng nhiều gói thầu tại chủ đầu tư này, đặt ra những góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.

Từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu rút gọn

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Tâm Hợp trúng thầu 1,6 tỷ đồng tại Cấp nước Gia Định

Tâm Hợp trúng gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng hơn 1,6 tỷ đồng do Cấp nước Gia Định mời, tiếp tục hé lộ “mối duyên” đặc biệt giữa hai bên.

Mới đây, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hợp làm đơn vị thực hiện gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Điều đáng nói, phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh đặc biệt: toàn bộ 31 gói thầu mà Công ty Tâm Hợp từng tham gia đều do Cấp nước Gia Định mời thầu, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại đây.

Gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng được chỉ định cho nhà thầu "quen mặt"

Xem chi tiết

Cấp Nước Gia Định: Cty Tâm Hợp vượt 06 đối thủ, thắng gói thầu gần 2 tỷ

Dự thầu với giá thấp hơn so với các đối thủ, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hợp vừa về đích gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định làm chủ đầu tư.

Trúng thầu với giá thấp nhất, tỷ lệ tiết kiệm cao.
Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) của Công trình “Sửa chữa ống mục hẻm 49 Nguyễn Trung Trực, hẻm 248, 270 Hoàng Hoa Thám, Phường 5; hẻm 81, 125, 137 Nguyễn Cửu Vân, hẻm 140 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh” được Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-GĐ ngày 7/1/2025, với tổng mức đầu tư là 2,556 tỷ đồng từ nguồn vốn kinh doanh của công ty; công trình có 3 gói thầu thành phần.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Gói thầu thực phẩm tại Trường Mầm Non 28 (Kỳ 2): Lời giải từ quy định 'trường hợp đặc biệt'

Gói thầu thực phẩm tại Trường Mầm Non 28 (Kỳ 2): Lời giải từ quy định 'trường hợp đặc biệt'

Trường Mầm Non 28 vừa phê duyệt cho Công ty TNHH TMDV Thực phẩm Phước Thọ thực hiện gói thầu cung cấp thực phẩm trị giá 1,178 tỷ đồng theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. PV đã nghiên cứu sâu Nghị định 214 và nhận thấy, gói thầu cung cấp suất ăn học đường được quy định là một trường hợp đặc biệt.

Gói thầu thực phẩm 1,7 tỷ tại Trường Mầm Non 6: Quy trình đúng luật, vì sao hiệu quả 0 đồng?

Gói thầu thực phẩm 1,7 tỷ tại Trường Mầm Non 6: Quy trình đúng luật, vì sao hiệu quả 0 đồng?

Dù quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thực phẩm tại Trường Mầm Non 6 được thực hiện đúng theo quy định đặc thù tại Nghị định 214, việc Công ty Phước Thọ trúng thầu với giá bằng giá gói thầu (Mã TBMT: IB2500368524-00) vẫn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm thương thảo để đảm bảo hiệu quả kinh tế.