Công ty Tâm Hợp trúng thầu 1,6 tỷ đồng tại Cấp nước Gia Định

Mới đây, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hợp làm đơn vị thực hiện gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Điều đáng nói, phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh đặc biệt: toàn bộ 31 gói thầu mà Công ty Tâm Hợp từng tham gia đều do Cấp nước Gia Định mời thầu, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại đây.

Gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng được chỉ định cho nhà thầu "quen mặt"

Theo các tài liệu chúng tôi có được, gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" (Mã gói thầu: IB2500366579-00) thuộc dự án "Sửa chữa ống mục hẻm 352, 480, 558 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh". Dự án này được Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (Chủ đầu tư) phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 98/QĐ-GĐ ngày 25/07/2025, do ông Hoàng Thế Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký, với tổng mức đầu tư 2.102.666.000 đồng.

Gói thầu xây lắp nêu trên có giá trị dự toán là 1.846.428.457 đồng. Đáng chú ý, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ban đầu tại Quyết định 98/QĐ-GĐ, hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này là "Đấu thầu rộng rãi". Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại được công bố theo hình thức

"Chỉ định thầu rút gọn".

Ngày 27/08/2025, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, đã ký Quyết định số 401/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho

Quyết định số 401/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" (Mã gói thầu: IB2500366579-00) thuộc dự án "Sửa chữa ống mục hẻm 352, 480, 558 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh"

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hợp (MSDN: 0317033981) trúng thầu với giá 1.635.408.062 đồng. Giá trúng thầu này thấp hơn giá gói thầu khoảng 11,4%, đạt tỷ lệ tiết kiệm khá tốt cho ngân sách.

Chân dung nhà thầu và mối quan hệ "sân nhà" đặc biệt

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hợp có địa chỉ tại Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP HCM (địa chỉ trước 01.7.2025). Doanh nghiệp được thành lập ngày 17/11/2021, người đại diện pháp luật là ông Trần Lê Dũng, chức vụ Giám đốc. Dù mới thành lập chưa đầy 4 năm, nhưng lịch sử đấu thầu của Tâm Hợp cho thấy những con số ấn tượng.

Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến cuối tháng 8/2025, Công ty Tâm Hợp đã tham gia tổng cộng 31 gói thầu, trong đó trúng 16 gói, trượt 13 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 17.915.764.322 đồng. Nếu chỉ tính vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 11.971.911.322 đồng.

Điểm bất thường và đáng chú ý nhất là toàn bộ 31 gói thầu mà nhà thầu này từng "chinh chiến" đều có chung một bên mời thầu duy nhất: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác cực kỳ khăng khít, một sân chơi gần như độc quyền mà ở đó, Tâm Hợp là một "nhân tố" quen thuộc.

Chỉ riêng trong năm 2025, hoạt động của Tâm Hợp tại Cấp nước Gia Định diễn ra rất sôi nổi:

Trúng thầu: Ngày 28/08 (2 gói) , ngày 11/04 (1 gói).

Ngày 28/08 (2 gói) , ngày 11/04 (1 gói). Trượt thầu: Ngày 26/05 , ngày 11/03 , ngày 04/03.

Ngày 26/05 , ngày 11/03 , ngày 04/03. Chưa có kết quả: Ngày 27/08 (2 gói).

Tần suất tham gia dày đặc và tỷ lệ trúng thầu hơn 51% tại một bên mời thầu duy nhất là một hiện tượng hiếm thấy, đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của doanh nghiệp và tính cạnh tranh của các gói thầu do Cấp nước Gia Định tổ chức.

Trong quá trình tham gia các gói thầu, Công ty Tâm Hợp cũng thường xuyên "đối đầu" với một số nhà thầu quen thuộc khác như Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Trang (đấu 17 gói, Tâm Hợp thắng 5, thua 4) , hay liên danh với các đơn vị như Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Môi trường Nam Bộ, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Khánh Nam. Điều này phác họa nên một nhóm các nhà thầu thường xuyên xuất hiện trong "hệ sinh thái" của Cấp nước Gia Định.

Luật Đấu thầu 2023: Cần đảm bảo cạnh tranh, minh bạch

Bình luận về các trường hợp nhà thầu chỉ tham gia và trúng thầu ở một chủ đầu tư duy nhất, các chuyên gia pháp lý và đấu thầu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc cốt lõi trong luật.

Chia sẻ với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đấu thầu rộng rãi luôn là hình thức được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo các nguyên tắc này. Việc một doanh nghiệp chỉ tham gia đấu thầu tại một bên mời thầu không phải là hành vi bị cấm, nhưng nó có thể là một dấu hiệu cần được các chủ đầu tư xem xét, rà soát để đảm bảo không có sự ưu ái hay các hành vi hạn chế cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích sâu hơn về việc chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu: "Việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu ghi là đấu thầu rộng rãi nhưng sau đó lại áp dụng chỉ định thầu rút gọn là một tình huống pháp luật cho phép, nhưng phải tuân thủ các điều kiện rất nghiêm ngặt. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chỉ định thầu chỉ được áp dụng cho các trường hợp đặc biệt như gói thầu cấp bách khắc phục sự cố, gói thầu thuộc bí mật nhà nước, hoặc các gói thầu có giá trị trong hạn mức. Việc thay đổi này phải được người có thẩm quyền phê duyệt và phải có lý do chính đáng, minh bạch".

Ông Giang nhấn mạnh thêm: "Khi một nhà thầu có lịch sử 'bách phát bách trúng' hoặc chỉ hoạt động trong phạm vi một chủ đầu tư, dư luận và các cơ quan chức năng có quyền đặt câu hỏi. Cần phải làm rõ liệu có sự trùng hợp ngẫu nhiên do năng lực vượt trội của nhà thầu, hay có những yếu tố nào khác tác động đến kết quả lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng theo đúng tinh thần của Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15".