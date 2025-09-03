Hạ tầng An Phát trúng gói thầu 1,84 tỷ đồng tại Cấp nước Gia Định

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng An Phát vừa được Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lựa chọn thực hiện gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng trị giá hơn 1,63 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là một nhà thầu có tần suất tham gia và trúng nhiều gói thầu tại chủ đầu tư này, đặt ra những góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.

Từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu rút gọn

Mới đây, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (Bên mời thầu) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa ống mục hẻm 108/17, 108/27 Võ Duy Ninh; hẻm 139, 142 Ngô Tất Tố; hẻm 132/72, 132/80 Nguyễn Hữu Cảnh; hẻm 15/49, 39, 74 Võ Duy Ninh Phường 22, Quận Bình Thạnh". Dự án này có tổng mức đầu tư 2.100.375.000 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 93/QĐ-GĐ ngày 21/7/2025 do ông Hoàng Thế Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định ký.

Gói thầu nêu trên có giá trị là 1.841.273.259 đồng, sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu tại Quyết định số 93/QĐ-GĐ, gói thầu này được dự kiến tổ chức theo hình thức "Đấu thầu rộng rãi".

Tuy nhiên, trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sau đó, hình thức lựa chọn nhà thầu đã thay đổi thành "Chỉ định thầu rút gọn".

Ngày 29/8/2025, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, đã ký Quyết định số 400/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho

Quyết định số 400/QĐ-GĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa ống mục hẻm 108/17, 108/27 Võ Duy Ninh; hẻm 139, 142 Ngô Tất Tố; hẻm 132/72, 132/80 Nguyễn Hữu Cảnh; hẻm 15/49, 39, 74 Võ Duy Ninh Phường 22, Quận Bình Thạnh"

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng An Phát (MSDN: 0312398192). Giá trúng thầu là 1.630.842.028 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 210 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 11,4%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

Hồ sơ nhà thầu và "mối duyên" với Cấp nước Gia Định

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng An Phát (Hạ tầng An Phát) có địa chỉ tại 99 Làng Tăng Phú, Khu Phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Phi Khánh làm Giám đốc.

Theo dữ liệu của chúng tôi, Hạ tầng An Phát là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu khá dày đặc. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 105 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 82 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 37.968.531.535 đồng. Riêng với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 22.051.243.076 đồng.

Điều đáng nói là mối quan hệ "sân nhà" mật thiết giữa Hạ tầng An Phát và Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Phân tích dữ liệu trong năm 2025 cho thấy một quy luật đáng chú ý: Hạ tầng An Phát tham gia rất nhiều gói thầu do Cấp nước Gia Định mời. Cụ thể, trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia ít nhất 20 gói thầu tại đây. Mặc dù tỷ lệ trượt thầu khá cao, nhưng tần suất tham gia liên tục và việc trúng một số gói thầu quan trọng, bao gồm gói thầu vừa được chỉ định, cho thấy một sự "quen mặt" nhất định.

Ví dụ, ngày 17/3/2025, Hạ tầng An Phát đã trúng gói "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" với giá 3.523.779.660 đồng. Trước đó, vào ngày 18/08/2023, công ty cũng trúng gói "Cung vật tư và thi công xây dựng" trị giá 1.016.710.245 đồng.

Việc một nhà thầu liên tục tham gia và trúng thầu tại một chủ đầu tư không phải là hiếm. Tuy nhiên, với tần suất dày đặc như vậy, câu hỏi về năng lực thực sự của doanh nghiệp và tính cạnh tranh trong các cuộc thầu là điều dư luận quan tâm. Liệu việc tham gia liên tục có tạo ra một lợi thế vô hình nào so với các nhà thầu khác ít tham gia hơn không?

Góc nhìn chuyên gia dưới lăng kính Luật Đấu thầu mới

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các quy định chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã và đang tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, hướng tới mục tiêu cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Một trong những tinh thần quan trọng nhất của Luật Đấu thầu 2023 là ưu tiên tối đa hình thức đấu thầu rộng rãi để tăng tính cạnh tranh. Việc thay đổi hình thức từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu phải tuân thủ các điều kiện rất nghiêm ngặt được quy định trong Luật. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải trình rõ ràng, minh bạch về lý do thay đổi, đảm bảo quyết định đó là tối ưu và không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác”.

Về trường hợp của Hạ tầng An Phát, việc tham gia nhiều gói thầu và có cả trúng lẫn trượt là diễn biến bình thường trên thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần nhìn vào bức tranh tổng thể.

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: “Việc một nhà thầu liên tục tham dự thầu ở một bên mời thầu cho thấy họ rất am hiểu về 'sân chơi' này. Họ nắm rõ yêu cầu, quy trình và có thể cả các 'luật bất thành văn'. Điều này có thể là một lợi thế. Tuy nhiên, đối với bên mời thầu, để đảm bảo tính khách quan, cần liên tục đổi mới, tạo điều kiện cho các nhà thầu mới, tiềm năng có cơ hội tham gia, tránh tình trạng 'ao nhà' hay chỉ có những 'gương mặt thân quen'”.

Ông Giang cũng nhấn mạnh, tỷ lệ tiết kiệm 11,4% ở gói thầu chỉ định là một con số rất tích cực. Nhưng hiệu quả cuối cùng không chỉ nằm ở con số tiết kiệm ban đầu, mà còn ở chất lượng và tiến độ của công trình. Dư luận và các cơ quan quản lý cần có cơ chế giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo nguồn vốn, dù là vốn nhà nước hay vốn doanh nghiệp, được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Việc Hạ tầng An Phát được chỉ định thầu tại Cấp nước Gia Định là một thương vụ đã hoàn tất theo các quyết định được ban hành. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau nó, từ việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu đến lịch sử đấu thầu dày đặc của doanh nghiệp, là những bài học kinh nghiệm quý báu cho cả chủ đầu tư và nhà thầu trong việc hướng tới một thị trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả, đúng theo tinh thần xây dựng của Luật Đấu thầu 2023.