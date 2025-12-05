Xe đầu kéo va chạm xe đạp điện, một phụ nữ ở Hải Phòng tử vong

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe đạp điện tại nút giao Nam cầu Bính sáng 5/12 khiến một phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 5/12, tại nút giao thông Nam cầu Bính, phường Hồng Bàng (Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe đạp điện khiến người đi xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe đầu kéo 15H-191.54, kéo theo rơ-moóc 15RM-072.69 do anh Mạc Trung Hiếu (SN 1981, trú tại tổ dân phố Cách Thượng, phường An Dương, Hải Phòng) điều khiển, lưu thông trên đường Hùng Vương và rẽ phải theo hướng lên cầu Bính.

Khi đến khu vực trên, xe đã va chạm với xe đạp điện do chị Nguyễn Thị Hoa L. (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng) di chuyển từ ngã tư Bạch Đằng về nút giao Nam cầu Bính. Vụ tai nạn đã khiến chị L tử vong tại chỗ. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ…

