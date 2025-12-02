Hà Nội

Xã hội

Xe máy lao tới tông vào ô tô lùi từ vỉa hè, một người nhập viện ở Lâm Đồng

Va chạm giữa xe máy chạy tốc độ cao và ô tô lùi từ vỉa hè ở xã Hòa Ninh khiến một nam thanh niên gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.

Bảo Giang

Ngày 2/12, lãnh đạo UBND xã Hòa Ninh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô con khiến một nam thanh niên bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

2-12.jpg
Thời điểm ô tô lùi từ vỉa hè xuống lòng đường khiến người đi xe máy lao tới tông trúng phần đuôi xe. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó vào khoảng 19h47 ngày 1/12, trên tuyến đường thuộc xã Hòa Ninh, tài xế một chiếc ô tô con (chưa xác định được lai lịch) đang lùi xe từ vỉa hè xuống lòng đường. Đúng lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao lao tới và va vào phần đuôi ô tô.

Cú tông mạnh khiến kính sau ô tô bị vỡ, xe máy hư hỏng, còn nam thanh niên ngã xuống đường và bị gãy chân, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để ghi nhận hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

