Hạ kali máu nặng do cường giáp, người đàn ông yếu liệt tứ chi

Tưởng tái phát hạ canxi, người đàn ông 41 tuổi tự truyền canxi nhưng không cải thiện. Bác sĩ phát hiện hạ kali máu nặng do cường giáp.

Yếu liệt tứ chi vì tự chẩn đoán, điều trị

Từ đau mỏi hai chân, bệnh nhân N.V.C. (41 tuổi, Hà Nội) nhanh chóng chuyển sang yếu cả tay và chân, không thể tự đứng dậy, đi lại. Trước đó, anh từng có triệu chứng tương tự và cho rằng mình bị hạ canxi nên tự bổ sung canxi.

Khi tình trạng tái diễn, người bệnh tiếp tục gọi nhân viên y tế địa phương đến truyền canxi. Tuy nhiên, triệu chứng không cải thiện. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị hạ kali máu nặng.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Bùi Thị Tặng, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân được bù kali theo phác đồ nhưng nồng độ kali vẫn có xu hướng giảm trở lại. Các bác sĩ vì vậy tiếp tục tìm nguyên nhân gây rối loạn điện giải.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy bệnh nhân mắc cường giáp. Đây là nguyên nhân liên quan đến tình trạng hạ kali và yếu cơ trong trường hợp này.

Sau khi được điều trị đồng thời hạ kali và cường giáp, sau 6 ngày, sức cơ của bệnh nhân cải thiện rõ, khả năng vận động dần hồi phục. Nồng độ kali máu duy trì khoảng 3,5-4,0 mmol/L. Người bệnh tiếp tục được điều trị cường giáp và dự kiến tái khám sau một tháng.

Yếu cơ đột ngột cần được đánh giá sớm

TS.BS Trần Thị Hải Ninh, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hạ canxi và hạ kali là hai rối loạn điện giải khác nhau nhưng có thể gây một số triệu chứng tương tự, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn.

Hạ canxi thường gây tê bì quanh miệng, tê tay chân, co rút hoặc co quắp cơ. Hạ kali có thể gây mệt mỏi, đau và yếu cơ; khi kali giảm nhiều, người bệnh có thể yếu rõ tay chân, thậm chí liệt cơ. Trường hợp nặng có nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp tim.

Do đó, không nên dựa vào triệu chứng hoặc tiền sử những lần mắc bệnh trước để tự xác định nguyên nhân. Khi xuất hiện yếu tay chân bất thường, đặc biệt yếu tăng nhanh đến mức không thể đứng hoặc đi lại, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm điện giải.

Bác sĩ kiểm tra sức cơ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, với hạ kali máu nặng hoặc tái diễn, việc bổ sung kali chỉ giải quyết hậu quả trước mắt. Cần xác định và điều trị nguyên nhân gây mất hoặc hạ kali, trong đó có các rối loạn nội tiết như cường giáp.

Trường hợp trên cũng cho thấy việc tự ý bổ sung hoặc truyền canxi khi chưa có xét nghiệm xác định có thể làm chậm quá trình chẩn đoán. Người mắc cường giáp cần tuân thủ điều trị, tái khám và điều chỉnh thuốc theo chỉ định, không tự ý ngừng hoặc thay đổi liều.

Khi yếu tay chân, không nên tự truyền điện giải - Không tự chẩn đoán hạ canxi hay hạ kali chỉ dựa vào triệu chứng. - Cần xét nghiệm điện giải máu để xác định rối loạn. - Hạ kali nặng có thể gây yếu cơ, liệt cơ và rối loạn nhịp tim. - Yếu cơ tăng nhanh, không thể đứng hoặc đi lại cần được khám ngay. - Nếu hạ kali tái diễn, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ bổ sung kali.

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