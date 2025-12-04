Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tuyên phạt hai người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp

He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Ngày 4/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với He Wenhui (sinh năm 1985) và Ban Wei (sinh năm 1992), cùng trú tại thị trấn Nghĩa Vu, huyện Điền Đông, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai bị cáo trên không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích trộm cắp tài sản tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Sau khi thực hiện hành vi phạm tội sẽ xuất cảnh về Trung Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Việt Nam.

cats-4475.jpg
Hai bị cáo tài phiên tòa xét xử. (Ảnh: CD).

Cả hai đã gây ra hai vụ trộm cắp, cụ thể, ngày 31/5/2025, Ban Wei một mình đột nhập Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quốc tế Shengli VN tại Khu công nghiệp Đình Trám (nay thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) lấy trộm hơn 934 triệu đồng cùng một ba lô nhãn hiệu “HP”. Sau đó, y xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Trước đó, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 9/9/2024 cả He Wenhui và Ban Wei tìm đến Công ty TNHH dầu khí Trần Hồng Quân tại Khu công nghiệp Song Khê -Nội Hoàng (nay thuộc phường Tiền Phong, Bắc Ninh), trèo tường vào phòng ngủ tầng 2, đột nhập phòng kế toán, dùng gậy sắt cậy phá cửa và phá két sắt, lấy hơn 742 triệu đồng. Cả hai sau đó cùng xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tổng số tài sản Ban Wei chiếm đoạt trong hai vụ là hơn 1,6 tỷ đồng; He Wenhui tham gia một vụ, chiếm đoạt hơn 742 triệu đồng.

Đến ngày 6/3/2025, Ban Wei và He Wenhui nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và bị Trạm biên phòng giữ lại làm việc. Ngày 10/3/2025, Ban Wei và He Wenhui bị bắt tạm giam để điều tra. Đến thời điểm xét xử, các bị cáo chưa bồi thường cho hai Công ty bị hại.

Theo Hội đồng xét xử, Ban Wei từng bị Tòa án nhân dân thành phố Lạc Xương, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) xử phạt 7 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2015; năm 2019 tiếp tục bị Tòa án nhân dân quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu xử phạt 2 năm 5 tháng tù giam cũng về tội “Cướp giật tài sản”. Còn He Wenhui, tháng 4/2019 bị Đại đội Điều tra hình sự thuộc Cục Công an huyện Điền Đông, thành phố Bách Sác, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) lập án điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thể hiện sự coi thường pháp luật.

Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Ban Wei 14 năm tù, He Wenhui 12 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo bồi thường hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

#hai người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam #HE WENHUI và BAN WEI #trộm cắp tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản liên tỉnh

Công ty TNHH Hoàng Thạch, tỉnh Quảng Ninh đã bị kẻ gian đột nhập vào khu vực nhà xưởng của công ty lấy trộm khoảng 90m dây cáp điện 3 pha.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định tạm giữ đối với Lê Văn Ảnh, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Giữa, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và đối tượng Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố Chợ Tổng, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

capture-775.png
Đối tượng Lê Văn Ảnh và Nguyễn Văn Hưng (từ phải sang trái)
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy lúc nửa đêm ở Hà Nội

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy tại số 971 Giải Phóng, phường Hoàng Mai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 2/12, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội (Cảnh sát 113) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

4.jpg
Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ một người Trung Quốc đập phá kính 3 ô tô trộm cắp tài sản

Ngày 30/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Gia Viên vừa bắt giữ đối tượng người Trung Quốc đập phá kính 3 ô tô trộm cắp tài sản.

Trong ngày 27/11, trên địa bàn phường Gia Viên, TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ đập phá kính ô tô, trộm cắp tài sản với thủ đoạn manh động, gây lo lắng trong nhân dân.

Chỉ trong vài giờ, đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới