Tuyên phạt hai người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp

He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 4/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với He Wenhui (sinh năm 1985) và Ban Wei (sinh năm 1992), cùng trú tại thị trấn Nghĩa Vu, huyện Điền Đông, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai bị cáo trên không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích trộm cắp tài sản tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Sau khi thực hiện hành vi phạm tội sẽ xuất cảnh về Trung Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Việt Nam.

Hai bị cáo tài phiên tòa xét xử. (Ảnh: CD).

Cả hai đã gây ra hai vụ trộm cắp, cụ thể, ngày 31/5/2025, Ban Wei một mình đột nhập Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quốc tế Shengli VN tại Khu công nghiệp Đình Trám (nay thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) lấy trộm hơn 934 triệu đồng cùng một ba lô nhãn hiệu “HP”. Sau đó, y xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Trước đó, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 9/9/2024 cả He Wenhui và Ban Wei tìm đến Công ty TNHH dầu khí Trần Hồng Quân tại Khu công nghiệp Song Khê -Nội Hoàng (nay thuộc phường Tiền Phong, Bắc Ninh), trèo tường vào phòng ngủ tầng 2, đột nhập phòng kế toán, dùng gậy sắt cậy phá cửa và phá két sắt, lấy hơn 742 triệu đồng. Cả hai sau đó cùng xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tổng số tài sản Ban Wei chiếm đoạt trong hai vụ là hơn 1,6 tỷ đồng; He Wenhui tham gia một vụ, chiếm đoạt hơn 742 triệu đồng.

Đến ngày 6/3/2025, Ban Wei và He Wenhui nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và bị Trạm biên phòng giữ lại làm việc. Ngày 10/3/2025, Ban Wei và He Wenhui bị bắt tạm giam để điều tra. Đến thời điểm xét xử, các bị cáo chưa bồi thường cho hai Công ty bị hại.

Theo Hội đồng xét xử, Ban Wei từng bị Tòa án nhân dân thành phố Lạc Xương, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) xử phạt 7 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2015; năm 2019 tiếp tục bị Tòa án nhân dân quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu xử phạt 2 năm 5 tháng tù giam cũng về tội “Cướp giật tài sản”. Còn He Wenhui, tháng 4/2019 bị Đại đội Điều tra hình sự thuộc Cục Công an huyện Điền Đông, thành phố Bách Sác, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) lập án điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thể hiện sự coi thường pháp luật.

Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Ban Wei 14 năm tù, He Wenhui 12 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo bồi thường hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các doanh nghiệp theo quy định pháp luật.