Cảnh giác cuộc gọi giả danh sàn thương mại điện tử để "thu hồi hàng"

Kẻ gian lấy thông tin giao dịch thực tế để thông báo sản phẩm lỗi, sau đó dẫn nạn nhân sang nền tảng khác và gửi đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền.

Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội mới đây đã cảnh báo thủ đoạn giả danh người bán, sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển, sử dụng chính xác thông tin đơn hàng để tạo lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân vào website giả mạo, cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền.

Theo cảnh báo, kẻ gian thường liên hệ với người vừa mua hàng, tự xưng là nhân viên sàn hoặc đơn vị vận chuyển như GHN, GHTK, Viettel Post... và thông báo sản phẩm thuộc lô hàng lỗi, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm, cần thu hồi.

Đáng chú ý, đối tượng có thể nắm rõ tên sản phẩm, thời điểm giao nhận và thông tin người mua. Sau khi tạo lòng tin, chúng đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng để hoàn tiền, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển sang Facebook, Zalo, Telegram hoặc các kênh khác để "xác minh".

Tại đây, kẻ gian gửi đường link, mã QR giả hoặc hướng dẫn "xác nhận nhận tiền", yêu cầu nhập OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển trước một khoản phí với cam kết sẽ hoàn lại.

Công an khuyến cáo người dân kiểm tra trực tiếp đơn hàng trên ứng dụng chính thức, không truy cập đường link lạ, quét mã QR, cung cấp OTP, mật khẩu ngân hàng hay chuyển tiền theo hướng dẫn từ các cuộc gọi không xác thực.

Khi nghi ngờ bị lừa, người dân cần ngắt liên lạc và liên hệ kênh hỗ trợ chính thức của sàn. Nếu đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền, cần liên hệ ngay ngân hàng để được hỗ trợ và trình báo cơ quan công an.