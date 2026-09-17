Hà Nội siết chặt kiểm tra bữa ăn bán trú sau loạt phản ánh của phụ huynh

Sau phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã không tiếp nhận số thực phẩm bị cho là không bảo đảm chất lượng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế.

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về chất lượng thực phẩm tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn. Nếu phát hiện vi phạm, địa phương phải xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 11/9, một số phụ huynh trong quá trình giám sát tiếp nhận thực phẩm tại trường phản ánh phát hiện thịt gà có mùi lạ, trong đó có những miếng thịt tái được cho là trộn lẫn với thịt có màu hồng tươi. Với tôm, phụ huynh cho biết có hai loại được trộn lẫn, nhiều con có dấu hiệu ươn, hỏng. Số thực phẩm này vẫn có tem bên ngoài để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Sau khi phát hiện bất thường, nhà trường và đại diện ban phụ huynh thống nhất không tiếp nhận số thực phẩm trên, yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế.

Ngày 13/9, UBND phường Yên Nghĩa làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, đại diện cha mẹ học sinh và đơn vị cung cấp suất ăn để xem xét vụ việc, nghe ý kiến các bên và thống nhất biện pháp xử lý.

Trên cơ sở kiểm tra, phường yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với hai đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng. Nguồn cung thay thế phải bảo đảm an toàn thực phẩm, đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc và khả năng truy xuất.

Đơn vị nấu bữa ăn bán trú cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc và an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ phục vụ truy xuất theo quy định.

Hà Nội yêu cầu công khai bữa ăn bán trú, tăng giám sát từ phụ huynh Những ngày đầu năm học, phụ huynh tại một số trường ở Hà Nội liên tiếp phản ánh bất cập về bữa ăn bán trú, từ suất ăn giao muộn đến chất lượng, định lượng chưa tương xứng với số tiền đóng.