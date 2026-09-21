Răng lung lay rơi vào đường thở, cụ ông 90 tuổi đối mặt nguy cơ suy hô hấp

Dị vật nhiều góc cạnh, nằm ở vị trí khó tiếp cận, trong khi người bệnh có nguy cơ suy hô hấp nặng khi gây mê.

Dị vật gây nhiễm trùng nặng, suy hô hấp phải thở máy

Bệnh viện Đại học Phenikaa vừa can thiệp thành công một trường hợp cụ ông 90 tuổi có dị vật đường thở trên nền nhiều bệnh lý hô hấp nặng.

Người bệnh có tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) khoảng 10 năm nhưng không duy trì điều trị. Khi nhập viện, cụ ông trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm trùng nặng và phải hỗ trợ bằng thở máy không xâm nhập.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm phổi nặng, tổn thương phổi hai bên. Nguyên nhân khiến tình trạng suy hô hấp thêm trầm trọng là một dị vật nằm sâu trong phế quản gốc bên trái.

Dị vật được xác định là một chiếc răng rụng. Chiếc răng có kích thước khá lớn, nhiều góc cạnh và nằm ở vị trí khó gắp. Bên cạnh đó, vùng phổi viêm tiết nhiều mủ từ phía dưới lên, gây khó khăn cho việc quan sát và tiếp cận dị vật qua nội soi.

Nội soi phát hiện răng trong phế quản ở vị trí khó gắp - Ảnh BVCC

Gắp dị vật trong điều kiện nguy cơ cao

Các bác sĩ phòng khám Răng - Hàm - Mặt, Đại học Phenikaa cho biết, trường hợp này đặt ra nhiều thách thức do người bệnh đã 90 tuổi, mắc COPD và đang suy hô hấp.

Việc gây mê tiềm ẩn nguy cơ làm giảm chức năng cơ hoành, khiến người bệnh có thể không tự thở lại sau khi kết thúc thủ thuật. Trong khi đó, cụ ông chỉ còn rất ít răng và những răng còn lại đều lung lay. Quá trình đưa ống soi vào nếu không được kiểm soát tốt có thể làm gãy thêm răng và khiến dị vật mới rơi vào đường thở.

Trước những nguy cơ này, Bệnh viện Đại học Phenikaa tổ chức hội chẩn giữa các chuyên khoa Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp và Đơn nguyên Nội soi để lựa chọn phương án can thiệp an toàn.

Ê-kíp quyết định gây mê và đặt mask thanh quản. Kỹ thuật này giúp thiết lập đường kết nối với máy thở để kiểm soát hô hấp, đồng thời tạo điều kiện để bác sĩ đưa ống nội soi qua đường thở và tiếp cận dị vật.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca can thiệp kéo dài gần 2 giờ, cuối cùng các bác sĩ đã gắp thành công chiếc răng rụng ra khỏi phế quản của người bệnh.

Sau thủ thuật, cụ ông thoát mê an toàn, tự thở trở lại và được rút mask thanh quản. Tình trạng hô hấp và nhiễm trùng cải thiện rõ rệt. Người bệnh cai được máy thở, chuyển sang thở oxy kính ngắt quãng và tiếp tục được theo dõi, phục hồi tại Khoa Nội tổng hợp.

Người cao tuổi cần lưu ý nguy cơ dị vật đường thở

Các bác sĩ khuyến cáo, người cao tuổi thường có phản xạ nuốt kém, trong khi răng yếu, lung lay có thể làm tăng nguy cơ dị vật rơi vào đường thở.

Gia đình cần chú ý kiểm tra sức khỏe răng miệng, đặc biệt ở người cao tuổi có răng lung lay, đồng thời thận trọng trong sinh hoạt và ăn uống.

Khi người cao tuổi xuất hiện ho sặc, khó thở bất thường hoặc các biểu hiện hô hấp thay đổi đột ngột, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Việc đánh giá sớm đặc biệt quan trọng ở những người đã có bệnh phổi mạn tính, bởi dị vật đường thở có thể làm tình trạng hô hấp vốn đã suy giảm trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ thực hiện lấy răng ra khỏi phế quản bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cảnh báo dị vật đường thở ở người cao tuổi không nên chủ quan Răng lung lay có thể trở thành dị vật nếu rơi vào đường thở. Người cao tuổi có phản xạ nuốt kém cần được chú ý khi ăn uống, sinh hoạt. Ho sặc, khó thở bất thường sau một sự cố có thể là dấu hiệu cần được kiểm tra. Người có COPD hoặc bệnh phổi mạn tính khi xuất hiện bất thường hô hấp cần được đưa đi khám sớm.

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