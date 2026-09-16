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[VIDEO] Chưa có luật mới, hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo quy định hiện hành

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[VIDEO] Chưa có luật mới, hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo quy định hiện hành

Hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo Nghị định 68, trong khi đề xuất ngưỡng doanh thu 10 tỷ chờ Quốc hội thông qua vào tháng 10.

Minh Quân - Hà Anh
#Hộ kinh doanh #Thuế #Luật thuế #Thương mại điện tử #Quốc hội

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