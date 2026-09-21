Ô tô lao vào đám đông sau mâu thuẫn tại quán ăn, 7 người bị giữ khẩn cấp

Sau khi cự cãi với nhân viên giữ xe, một người đàn ông điều khiển ô tô tông vào nhóm người trước quán ăn ở TPHCM. Công an đã giữ khẩn cấp 7 người để điều tra.

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Tối 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người liên quan vụ xô xát và ô tô tông vào nhóm người trước quán ăn trên đường Nguyễn Biểu.

Những người bị giữ gồm Lê Miền Nam (SN 1996, Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (SN 2004, An Giang) cùng 5 nhân viên quán là Thạch Khê Ma Rine (SN 1995), Trần Tấn Đạt (SN 2003), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007) và Phan Minh Thật (SN 1998).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 19/9, Nam cùng bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu. Khoảng 4h30, khi lấy ô tô rời đi, Nam lùi xe và va chạm với xe máy của Nhựt đang để tại khu vực quán.

Sau va chạm, Nam và nhân viên giữ xe Thạch Khê Ma Rine xảy ra cự cãi rồi xô xát. Dù được can ngăn, Nam vẫn ra ngoài, điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán.

Vụ việc khiến một người bị thương, nhiều xe máy hư hỏng. Công an phường Chợ Quán sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đưa những người liên quan về trụ sở, xác minh và thu thập chứng cứ.

Cơ quan điều tra đang làm rõ diễn biến vụ việc và hành vi của từng người để xử lý theo quy định.