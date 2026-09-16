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[VIDEO] LHQ cảnh báo AI có thể thoát kiểm soát và tống tiền con người

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[VIDEO] LHQ cảnh báo AI có thể thoát kiểm soát và tống tiền con người

Liên Hợp Quốc cảnh báo AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa con người, kêu gọi lập ranh giới rõ ràng ngay lập tức.

Minh Quân - Hà Anh
#AI #Liên Hợp Quốc #Cảnh báo kiểm soát AI #Nhân quyền #Phát triển công nghệ

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