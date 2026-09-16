Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] LHQ cảnh báo AI có thể thoát kiểm soát và tống tiền con người
Liên Hợp Quốc cảnh báo AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa con người, kêu gọi lập ranh giới rõ ràng ngay lập tức.
Liên Hợp Quốc cảnh báo AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa con người, kêu gọi lập ranh giới rõ ràng ngay lập tức.
Liên Hợp Quốc cảnh báo AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa con người, kêu gọi lập ranh giới rõ ràng ngay lập tức.
Bộ Nội vụ đang rà soát chính sách đãi ngộ cao nhằm thu hút nhân tài quốc gia, hướng tới chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2026.
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Tencent, Cambricon và MiniMax chi hàng triệu cổ phiếu giữ chân nhân tài AI, bán dẫn tại Trung Quốc, dự báo thiếu gần 5 triệu lao động ngành AI vào 2030.
Giá dầu Brent tăng lên 105 USD mỗi thùng khi căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh sản lượng dầu Ả Rập Xê Út thấp kỷ lục.
Giá ăn ngoài tăng cao, nhiều quán ăn lỗ, thực khách thắt chặt chi tiêu khiến doanh thu ngành F&B giảm sút tại các đô thị lớn.
Giá đất thực tế và đề xuất định giá khoa học của nhà nước chưa thể giúp giảm giá nhà do nguồn cung khan hiếm, theo chuyên gia kinh tế.
Liên Hợp Quốc cảnh báo AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa con người, kêu gọi lập ranh giới rõ ràng ngay lập tức.
Bộ Nội vụ đang rà soát chính sách đãi ngộ cao nhằm thu hút nhân tài quốc gia, hướng tới chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2026.
Khám phá các chiêu trò tâm lý trong livestream khiến người xem mua hàng tự nhiên, gây rủi ro cho khách hàng và nhà bán hàng.
Lloyd's List xếp hạng 100 cảng container thế giới 2026, Việt Nam có 3 đại diện: TP.HCM, Hải Phòng, Cái Mép, khẳng định vị thế toàn cầu.
UBND Hà Nội hỗ trợ bồi thường đất gấp đôi và chuyển đổi nghề gấp 5 lần giá đất nông nghiệp trong dự án sông Hồng.
Thanh khoản chứng khoán Việt Nam tuần đầu tháng 9 giảm gần 10% dù FTSE Russell chuẩn bị nâng hạng. Nhà đầu tư trong nước đóng băng danh mục, ngừng giao dịch.
Tencent, Cambricon và MiniMax chi hàng triệu cổ phiếu giữ chân nhân tài AI, bán dẫn tại Trung Quốc, dự báo thiếu gần 5 triệu lao động ngành AI vào 2030.
Giá dầu Brent tăng lên 105 USD mỗi thùng khi căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh sản lượng dầu Ả Rập Xê Út thấp kỷ lục.
Giá ăn ngoài tăng cao, nhiều quán ăn lỗ, thực khách thắt chặt chi tiêu khiến doanh thu ngành F&B giảm sút tại các đô thị lớn.
Giá đất thực tế và đề xuất định giá khoa học của nhà nước chưa thể giúp giảm giá nhà do nguồn cung khan hiếm, theo chuyên gia kinh tế.
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