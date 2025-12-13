Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Gói thầu sửa chữa đường lăn “một mình một ngựa”, tiết kiệm 0,39%

Gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 0,4% khiến dư luận băn khoăn về tính cạnh tranh.

Vừa qua, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 thuộc dự án sửa chữa, san gạt dải lăn. Đáng chú ý, gói thầu này diễn ra trong tình cảnh "một mình một ngựa" và kết quả trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp.

Điệp khúc "nhà thầu duy nhất"

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/11/2025, ông Đặng Ngọc Cương, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP) đã ký Quyết định số 6524/QĐ-CHKQTTSN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3: “Thi công Sửa chữa, san gạt dải lăn đoạn đường lăn V (từ bến 88 đến chốt gác 20) và lề Bắc đường CHC 25R/07L; San gạt, bù lún, gia cố nền móng BTXM các công trình nằm trong dải bay”.

Quyết định số 6524/QĐ-CHKQTTSN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3: “Thi công Sửa chữa, san gạt dải lăn đoạn đường lăn V. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bông Sen Vàng. Giá trúng thầu là 3.450.592.108 đồng. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 45 ngày.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (hoàn thành ngày 15/10/2025) cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bông Sen Vàng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về kỹ thuật và tài chính để trúng thầu.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính phổ biến của thông tin mời thầu cũng như sức hút của gói thầu đối với các doanh nghiệp xây lắp khác, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn nhấn mạnh mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Tiết kiệm ngân sách chỉ là... tượng trưng?

Một vấn đề khác thu hút sự quan tâm là tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu. Theo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 5135/QĐ-CHKQTTSN ngày 22/09/2025, giá gói thầu được xác định là 3.464.170.701 đồng.

So sánh giữa giá trúng thầu (3.450.592.108 đồng) và giá gói thầu, con số tiết kiệm cho ngân sách chủ đầu tư chỉ là 13.578.593 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng khoảng 0,39%.

Đây là một tỷ lệ rất thấp, gần như sát với giá dự toán. Trong hoạt động đấu thầu, mục tiêu tối thượng là lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất để tiết kiệm ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước (như ACV). Việc trúng thầu sát giá, tiết kiệm "nhỏ giọt" như trường hợp của Công ty Bông Sen Vàng tại Tân Sơn Nhất chưa thể hiện được rõ nét hiệu quả kinh tế mà đấu thầu rộng rãi mang lại.

Năng lực của Công ty Bông Sen Vàng ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bông Sen Vàng có mã số doanh nghiệp 0313302841, được thành lập ngày 13/06/2015. Địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại 8A Đường Trung Mỹ Tây 13, Phường Trung Mỹ Tây, TP HCM.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, đây là một nhà thầu có quy mô vừa và nhỏ. Trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia và được ghi nhận trúng thầu 2 gói. Trước khi "một mình một ngựa" trúng gói thầu tiền tỷ tại Tân Sơn Nhất, hoạt động của nhà thầu này chủ yếu tập trung vào các công trình dân dụng, hạ tầng quy mô nhỏ tại khu vực TP HCM.

Việc thi công trong khu bay, khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không (FOD) và kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi nhà thầu phải có kinh nghiệm và năng lực thực sự vững vàng. Với việc là nhà thầu duy nhất tham gia, liệu chủ đầu tư đã có sự so sánh, đối chiếu đủ rộng để chọn ra phương án tối ưu nhất hay chưa, vẫn là một câu hỏi ngỏ.

Để hoạt động đấu thầu thực sự minh bạch và hiệu quả, các chủ đầu tư cần có giải pháp thu hút rộng rãi nhà thầu tham dự, tránh tình trạng "độc diễn" và trúng thầu sát giá, qua đó đảm bảo nguồn vốn đầu tư đem lại giá trị cao nhất.