Công ty Minh Hằng "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 23 tỷ đồng tại Cục Hàng hải [Kỳ 1]

Tham dự gói thầu hơn 23 tỷ đồng do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Minh Hằng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp", chỉ khoảng 0,25%.

Hải Anh

Vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính khi là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH Minh Hằng đã được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt trúng Gói thầu số 6 với giá trúng thầu sát mức giá dự toán, tiết kiệm cho ngân sách tỷ lệ không đáng kể.

"Một mình một ngựa" trúng thầu sát giá

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/9/2025, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-CHHĐTVN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6: “Thi công đê bao, nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ” thuộc Công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Ba Ngòi (công trình thực hiện năm 2024 - 2025). Quyết định này do ông Hoàng Minh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ký ban hành.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Minh Hằng (có địa chỉ trụ sở tại 82B Trần Phong Sắc, Phường Tân An, Tây Ninh) với giá trúng thầu là 23.507.805.010 đồng. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cấp để thực hiện công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2025. Loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày.

Đáng chú ý, theo biên bản mở thầu đã hoàn thành vào lúc 09:02 ngày 04/09/2025, Công ty TNHH Minh Hằng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Dữ liệu từ Thông báo mời thầu (số E-TBMT: IB2500345482) cho thấy giá dự toán của gói thầu này là 23.568.231.553 đồng. Như vậy, so với giá dự toán, giá trúng thầu của Công ty TNHH Minh Hằng chỉ giảm được 60.426.543 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp, chỉ khoảng 0,25%.

Trước đó, quá trình đánh giá E-HSDT được thực hiện bởi Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Dịch vụ Nam Thái Hà (đơn vị tư vấn). Tại Báo cáo đánh giá số 20/2025/BCĐG-NTH ngày 16/9/2025, Tổ chuyên gia đã đánh giá Công ty TNHH Minh Hằng đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Do chỉ có một nhà thầu tham dự và vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Minh Hằng đã được xem xét và đề nghị trúng thầu mà không cần xếp hạng nhà thầu.

screen-shot-2025-12-12-at-083651.png

Dấu ấn đậm nét của Công ty Minh Hằng trong năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Minh Hằng được thành lập ngày 19/06/2002, có mã số doanh nghiệp 1100542470. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Trần Văn Hoài, giữ chức vụ Giám đốc. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Minh Hằng là một cái tên khá "nhẵn mặt" trong lĩnh vực thi công nạo vét đường thủy và hàng hải. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia khoảng 49 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 18 gói và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên tới hơn 2.371 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Minh Hằng ghi nhận chuỗi trúng thầu ấn tượng. Ngoài Gói thầu số 6 nêu trên, vào ngày 20/09/2025, trong vai trò thành viên liên danh (cùng với Công ty TNHH Trục vớt Song Thương, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy, Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung), nhà thầu này cũng đã trúng "Gói thầu thi công số 08: Thi công nạo vét duy tu luồng, âu chứa tạm, luồng tạm và xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét" do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam mời thầu, với giá trị trúng thầu lên tới hơn 269 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/09/2025, cũng tại một phần khác của Gói thầu thi công số 08 này, Công ty TNHH Minh Hằng (trong Liên danh thi công luồng Sài Gòn - Vũng Tàu) cũng được công bố trúng thầu với giá trị hơn 108 tỷ đồng.

Việc liên tiếp trúng các gói thầu quy mô lớn trong thời gian ngắn đặt ra câu hỏi về năng lực huy động nhân sự, thiết bị của Công ty TNHH Minh Hằng để đảm bảo tiến độ thi công đồng thời các dự án, đặc biệt là các dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải vốn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và tính cấp bách về thời gian.

Chuyên gia nói gì về tình trạng "một mình một ngựa" trúng thầu?

Trao đổi về vấn đề chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tình trạng 'một mình một ngựa' tham gia đấu thầu tuy không vi phạm quy định nếu quy trình tổ chức đúng luật, nhưng nó triệt tiêu tính cạnh tranh về giá. Khi không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu thường không có động lực để giảm giá sâu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp, như trường hợp gói thầu này chỉ tiết kiệm chưa đến 1%".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ thêm: "Cần xem xét kỹ lưỡng các tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) xem có hay không các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác. Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, chủ đầu tư cần có trách nhiệm xử lý tình huống khi chỉ có một nhà thầu tham dự để đảm bảo hiệu quả của gói thầu. Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu lớn trong cùng một thời điểm cũng cần sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư về việc huy động nguồn lực thực tế tại công trường so với hồ sơ dự thầu".

Với việc trúng thầu Gói thầu số 6 trị giá hơn 23,5 tỷ đồng này, Công ty TNHH Minh Hằng sẽ có 90 ngày để hoàn thành khối lượng công việc. Chất lượng và tiến độ thực hiện của nhà thầu này tại các dự án trọng điểm của ngành hàng hải sẽ tiếp tục được theo dõi.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: Công ty Minh Hằng và chuỗi trúng thầu "thần tốc" tháng 9/2025: Năng lực thực tế ra sao?

