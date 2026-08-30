Cần Thơ: Thuận Trung trúng liên tiếp 2 gói thầu xây lắp tại Thốt Nốt [Kỳ 2]

Hai gói thầu hạ tầng hơn 5,3 tỷ tại phường Thốt Nốt đều chỉ có duy nhất Công ty Thuận Trung nộp hồ sơ và trúng thầu, khiến dư luận băn khoăn về tính cạnh tranh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, 2 gói thầu thi công xây dựng hạ tầng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư đều được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Tuy nhiên, tại thời điểm đóng thầu, mỗi gói chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung.

Cùng thời điểm phát hành, cùng một nhà thầu tham dự

Theo hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, cả 2 gói thầu được phát hành hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 31/7/2026 và cùng mở thầu lúc 9 giờ 1 phút ngày 10/8/2026.

Đến thời điểm mở thầu, mỗi gói thầu ghi nhận duy nhất hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung (MST: 1800701292, địa chỉ tại phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ).

Gói thầu thứ nhất là Thi công xây dựng công trình Tuyến cặp kênh Thắng Lợi phải (cầu Thắng Lợi đến giáp ranh Vĩnh Trinh), thực hiện tại khu vực Thới Bình 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, có mã số E-TBMT IB2600412952-00.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu được phê duyệt theo Quyết định số 102/QĐ-BQLDA ngày 23/7/2026 do Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thốt Nốt Võ Văn Bé Tư ký.

Theo Quyết định số 103/QĐ-BQLDA ngày 23/7/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 3.036.208.618 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung tham dự gói thầu và được phê duyệt trúng thầu theo Quyết định số 189/QĐ-BQLDA ngày 18/8/2026 của Quyền Giám đốc Võ Văn Bé Tư.

Giá trúng thầu là 3.005.661.792 đồng, nhà thầu không giảm giá. Giá trị chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 30.546.826 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,0061%.

Gói thầu thứ hai là Thi công xây dựng công trình Gia cố khắc phục đoạn sạt lở một số tại vị trí kênh, rạch trên địa bàn phường thuộc kênh Bò Ót, rạch Ngã Tắc và rạch Cần Đước, thực hiện tại khu vực Thới An 3, Thới Hoà 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, có mã số E-TBMT IB2600412211-00.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày 23/7/2026 do Quyền Giám đốc Võ Văn Bé Tư ký. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.382.470.123 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung chào giá ban đầu 2.350.837.187 đồng, kèm thư giảm giá 2%, tương ứng giảm 47.016.743,74 đồng.

Nhà thầu được phê duyệt trúng thầu theo Quyết định số 182/QĐ-BQLDA ngày 18/8/2026 của Quyền Giám đốc Võ Văn Bé Tư, với giá trúng thầu 2.303.820.443 đồng.

Giá trị chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 78.649.680 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,30%.

Nguồn: MSC

Các đơn vị tư vấn tham gia ở cả hai gói thầu

Theo tài liệu PV thu thập, các khâu tư vấn chuyên môn của 2 gói thầu có sự tham gia của cùng các đơn vị tư vấn.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang thực hiện công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho cả 2 gói thầu, theo Hợp đồng số 152/2026/HĐ-TVMT và Hợp đồng số 154/2026/HĐ-TVMT, cùng ký ngày 27/7/2026.

Tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn gồm 3 thành viên: bà Nguyễn Thị Hảo, Tổ trưởng; ông Lê Văn Cẩn và ông Nguyễn Hoàng Nhi, thành viên.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang, ký và đóng dấu Báo cáo đánh giá số 36/BCĐG-TVGT và Báo cáo số 35/BCĐG-TVGT cùng ngày 13/8/2026.

Ở khâu thẩm định, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT thực hiện thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cả 2 gói thầu.

Kiểm soát việc huy động nhân sự và thiết bị thi công

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, các gói thầu tại phường Thốt Nốt đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Trong cùng khoảng thời gian tháng 7 và tháng 8/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung còn tham gia thực hiện các hợp đồng xây lắp khác tại xã Bình Mỹ, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang và xã Thạnh An, TP Cần Thơ.

Việc triển khai đồng thời nhiều gói thầu đặt ra yêu cầu đối với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, đặc biệt đối với việc huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Theo các quy định hiện hành và yêu cầu quản lý thực hiện hợp đồng, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công được huy động cần bảo đảm phù hợp với hồ sơ dự thầu và cam kết của nhà thầu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của từng công trình.

Góc nhìn pháp lý về số lượng nhà thầu tham dự

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết hoạt động đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện trên cơ sở Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định các mục tiêu của hoạt động đấu thầu gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng pháp luật về đấu thầu vẫn cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các bước mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khi nhà thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Theo quy định tại Điều 61 Luật Đấu thầu, việc xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở đáp ứng các điều kiện và yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng chủ đầu tư cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí trong E-HSMT phù hợp với quy định pháp luật và tạo điều kiện để các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tiếp cận thông tin, tham gia cạnh tranh bình đẳng.

Liên quan đến Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cần gắn với yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh đó, theo Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính, công tác quản lý và thực hiện hợp đồng cần được tăng cường nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đối với 2 gói thầu nêu trên, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu lần lượt 30.546.826 đồng và 78.649.680 đồng. Việc tổ chức thực hiện hợp đồng, huy động nhân sự, thiết bị và bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình sẽ tiếp tục là những nội dung cần được chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền theo dõi, giám sát theo quy định.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.