Chủ tịch VFF gặp gỡ, nhắc nhở U17 Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận tứ kết

Trước khi di chuyển dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26, chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã động viên ĐT U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.

Thiên Anh

Trưa 14/5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26 theo phân công của Chủ tịch AFC trên cương vị Uỷ viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah. Người đứng đầu LĐBĐVN một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới.

Chủ tịch VFF- ông Trần Quốc Tuấn (áo đen) đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.

Trực tiếp theo dõi hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland tại Saudi Arabia, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao màn trình diễn bản lĩnh của U17 Việt Nam trước U17 UAE, đặc biệt trong bối cảnh đội nhận bàn thua ngay từ những giây đầu tiên nhưng vẫn kiên cường lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2.

“Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, sự trưởng thành và bản lĩnh trong thời điểm khó khăn nhất của trận đấu”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Tại cuộc gặp với toàn đội, Chủ tịch LĐBĐVN nhấn mạnh những giải đấu như VCK U17 châu Á hay FIFA U17 World Cup sẽ là nền tảng kinh nghiệm rất quan trọng cho tương lai của các cầu thủ, là hành trang để 5-6 năm nữa các cầu thủ có thể hướng tới sân chơi lớn hơn như vòng loại World Cup. “Muốn đạt tới bóng đá đỉnh cao, các con phải tự chuẩn bị cho mình sự trưởng thành, bản lĩnh và đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao của bóng đá chuyên nghiệp”, ông nói.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng cho biết Thường trực BCH LĐBĐVN đã sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dự FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời tạo nền tảng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, hướng tới chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2034 trong tương lai.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao màn trình diễn bản lĩnh của U17 Việt Nam trước U17 UAE, đặc biệt trong bối cảnh đội nhận bàn thua ngay từ những giây đầu tiên nhưng vẫn kiên cường lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2.

Người đứng đầu LĐBĐVN cũng nhắc lại bài học từ đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Sau thất bại trước U23 Trung Quốc, các cầu thủ đàn anh đã đứng dậy mạnh mẽ để rồi xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba, qua đó giành huy chương đồng châu Á. Theo Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khả năng đứng dậy sau thất bại, điều mà các cầu thủ U17 Việt Nam cần tiếp tục phát huy trong hành trình phía trước.

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, người đứng đầu LĐBĐVN cũng đặc biệt lưu ý các cầu thủ về việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. “Mạng xã hội có hai mặt. Khi chiến thắng, các con sẽ nhận được rất nhiều lời khen, nhưng khi thất bại cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Điều quan trọng nhất là phải giữ được sự tập trung cho công việc, sống bằng nghề bóng đá và thi đấu chuyên nghiệp”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Hướng tới mục tiêu phía trước, Chủ tịch LĐBĐVN động viên các cầu thủ tiếp tục tin vào bản thân, tin vào đồng đội và chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu. Mọi sự hoàn thiện đều bắt đầu từ việc thực hiện tốt những chi tiết nhỏ nhất”, ông nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia tại vòng tứ kết VCK U17 châu Á 2026 vào lúc 0h00 ngày 17/5 theo giờ Việt Nam.

Thể thao

U17 Australia đáng gờm ra sao trước màn tái đấu U17 Việt Nam?

Từng bị U17 Việt Nam lội ngược dòng ở giải Đông Nam Á cách đây chưa lâu, U17 Australia trở lại với diện mạo đáng gờm hơn tại tứ kết U17 châu Á 2026.

Sau khi tạo nên cột mốc lịch sử với tấm vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách mới tại vòng tứ kết U17 châu Á khi đối đầu U17 Australia. Theo kết quả phân nhánh, thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán đại diện xứ chuột túi ở trận đấu diễn ra ngày 17/5.

tai-xuong-6.png
U17 Việt Nam từng thắng Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026.
Giải trí - Giới trẻ

VFF thưởng 'nóng' U23 Việt Nam sau khi giành vé vào bán kết U23 châu Á

Sau chiến tích quật ngã U23 UAE để ghi tên mình vào vòng bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã nhận được phần thưởng lớn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE ở vòng tứ kết đã đưa U23 Việt Nam góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất VCK U23 châu Á 2026. Đây được xem là kết quả vượt ngoài kỳ vọng trong bối cảnh đội hình U23 Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa, nhiều cầu thủ lần đầu chinh chiến ở một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Ngay sau khi thầy trò HLV trưởng hoàn thành mục tiêu vào bán kết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh của toàn đội. Thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam, đồng thời công bố mức thưởng động viên lên tới 1,2 tỷ đồng cho thành tích lọt vào bán kết.

Thể thao

CAHN cùng bảng Nam Định tại VCK U17 Quốc gia 2025

VCK U17 Quốc gia- Cup Thái Sơn Nam 2025 giúp VFF tìm kiếm các nhân tố trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh: “Giải U17 VĐQG giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, là sân chơi giúp các cầu thủ ở độ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời là cơ hội để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà".

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF.
