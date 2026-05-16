U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Úc để vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi chạm trán U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026, với mục tiêu giành vé vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Thiên Anh

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo thêm cột mốc lịch sử khi chạm trán U17 Australia tại vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần rất tự tin. Đội bóng trẻ Việt Nam vừa tạo tiếng vang lớn khi đánh bại U17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự FIFA U17 World Cup.

Thầy trò HLV Roland không muốn dừng lại sau kỳ tích World Cup. Ảnh: VFF.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam cho thấy lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ không hề lép vế trước các đối thủ mạnh trong khu vực cũng như châu lục.

Trước cuộc tái đấu với U17 Australia, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội vẫn giữ sự tập trung tối đa dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé World Cup. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh U17 Việt Nam muốn tiếp tục cạnh tranh và tiến sâu hơn tại giải đấu năm nay.

Điểm tựa lớn cho U17 Việt Nam là thành tích đối đầu khá tích cực trước đối thủ xứ chuột túi trong thời gian gần đây. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Roland đã thắng 1 và hòa 1 trước U17 Australia trong hai lần gặp gần nhất. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.

Dù vậy, U17 Australia vẫn được đánh giá là thử thách rất lớn. Đại diện bóng đá trẻ Australia sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao và lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này cũng đã sớm giành vé dự U17 World Cup sau vòng bảng U17 châu Á 2026.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn cao độ. Ảnh: VFF.

Giới chuyên môn nhận định trận đấu tới có thể diễn ra giằng co khi cả hai đội đều hiểu khá rõ về nhau. Một số mô hình dự đoán thậm chí đánh giá khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam là khá cân bằng trước U17 Australia.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.

Chủ tịch VFF gặp gỡ, nhắc nhở U17 Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận tứ kết

Trước khi di chuyển dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26, chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã động viên ĐT U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.

Trưa 14/5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26 theo phân công của Chủ tịch AFC trên cương vị Uỷ viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah. Người đứng đầu LĐBĐVN một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới.

Chủ tịch VFF- ông Trần Quốc Tuấn (áo đen) đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.
U17 Australia đáng gờm ra sao trước màn tái đấu U17 Việt Nam?

Từng bị U17 Việt Nam lội ngược dòng ở giải Đông Nam Á cách đây chưa lâu, U17 Australia trở lại với diện mạo đáng gờm hơn tại tứ kết U17 châu Á 2026.

Sau khi tạo nên cột mốc lịch sử với tấm vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách mới tại vòng tứ kết U17 châu Á khi đối đầu U17 Australia. Theo kết quả phân nhánh, thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán đại diện xứ chuột túi ở trận đấu diễn ra ngày 17/5.

U17 Việt Nam từng thắng Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026.
Bóng đá Việt Nam 2025: Thành công nổi bật của các đội tuyển quốc gia

Năm 2025 được ghi nhận là một năm thành công nổi bật của bóng đá Việt Nam trên bình diện khu vực và châu lục.

Đội tuyển Nam Quốc gia: Ổn định lực lượng, hướng tới chu kỳ phát triển mới

Trong năm 2025, Đội tuyển Nam Quốc gia mở đầu năm 2025 bằng tấm Huy chương Vàng Asean Cup 2024 với 8 trận bất bại, thắng thuyết phục trước Thái Lan ở chung kết lượt đi và về. Cúp Vô địch được nâng cao trên sân khách đã trở thành dấu mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

